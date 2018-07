Los Hits del Pollito Pío te regalan televisores de 32" en ¿Me Pones?

El Pollito Pío es la versión en castellano de ese hit para niños, Il Pulcino Pio, que sacudió en 2012 el mercado italiano de una forma tan violenta y masiva en ventas y repercusión, que ha pasado a formar parte de la cultura popular del país de la bota. El Pollito Pío es también un HIT en España, que entró de forma fulgurante al Top10 de canciones más vendidas, y continúa entre las canciones más vendidas. Además, su video en Youtube tiene ya más de 35 millones de visitas, sólo en su versión en castellana.

Si algo evidenció El Pollito Pío es que la música infantil y los éxitos masivos para jóvenes y adultos no están tan lejos. Quizá la falta de prejuicios y el diagnóstico irracional del público infantil son las piezas que hacen que es sensor de éxitos sea casi infalible. Así, nace el recopilatorio Los Hits del Pollito Pío, un disco de música de baile, que pasa por alto cualquier excusa generacional, para convertirse en un disco familiar, con los hits del momento y sobre todo, y de forma exclusiva, la canción oficial de El Pollito Pío.

El sábado 6 de abril Juanma Romero celebrará en Me Pones? la publicación de Los Hits del Pollito Pío regalando cada hora televisiones Sony Bravia LED XE34 de 32 pulgadas. Escucha el programa para conocer las instrucciones y apunta bien el teléfono de directo: 902-10-32-62.

Ganadores:

María Celeste Perero (Valladolid)

Raquel Rocandio (Barcelona)

Juan Luis Morales (Sevilla)

Antonio Pagador (Monesterio - Badajoz)

Rosario Meco (Zaragoza)

TRACKLIST

1 Pulcino Pio - El Pollito Pio

2 Psy - Gangnam Style

3 Juan Magan Feat. Belinda - Te Voy A Esperar

4 Yandar & Yostin feat. Andy Rivera - Te Pintaron Pajaritos

5 P!nk - Blow Me (One Last Kiss)

6 Pitbull featuring Christina Aguilera - Feel This Moment

7 DCS feat. Juan Magan - Angelito Sin Alas (Remix)

8 Alex Ferrari - Bara Bara Bere Bere

9 Michel Teló - Ai Se Eu Te Pego

10 Critika & Saik - Imposible Olvidar

11 WTF! - Da Bop

12 Tacabro - Tacata

13 Cali Y El Dandee - Yo Te Esperare

14 Ke$ha - Die Young

15 Kelly Clarkson - Stronger (What Doesn't Kill You)

16 Jennifer Lopez - Dance Again