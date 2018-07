Julián Simón sube al podio en la última cita del Mundial de Motocliclismo

Por fin Julián Simón y el equipo Blusens Europa FM han conseguido el resultado que han merecido durante toda la temporada. Una excelente actuación del piloto de Villacañas que ha estado a punto de conseguir su primer triunfo en una carrera en la que tan sólo el campeón Márquez ha podido con él tras firmar una remontada épica: "Como puedes imaginar estoy contentísimo. Es un fantástico resultado y creo que hemos hecho una gran carrera. Ha sido una pena no haber conseguido mi primera victoria en Moto2 pero me quedo satisfecho de haber liderado la prueba durante tantas vueltas y de que sólo un gran campeón como Márquez me haya superado al final."

Menos suerte ha tenido Maverick Viñales en la última cita del mundial. Pese a haber arrancado bien, en los primeros virajes se ha quedado “encerrado” en un grupo que no le ha permitido estar más adelante del décimo cuarto en el primer paso por meta. Maverick remontaba posiciones hasta colocarse en octava posición después de mantener una dura “batalla” con Salom -su rival por el subcampeonato-, que finalmente ha quedado más retrasado.

Finalmente, Kent “le ha robado la cartera” a Cortese en la entrada a meta y ha conseguido entrar como vencedor de la última prueba del año mientras Viñales ha sido finalmente tercero en el campeonato del mundo de la nueva categoría de Moto3.

En la categoría de MotoGP, una caída ha impedido que Iván Silva lograra, casi con toda seguridad, un gran resultado. Por su parte, Hiroshi Aoyama ha debido parar en boxes para cambiar de moto y finalizar en la décimo tercera posición de una carrera en la que han abundado las caídas, entre ellas la de Claudio Corti, que debutaba en MotoGP y le ha sido imposible finalizar la carrera.