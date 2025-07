Melody, primera ganadora del Benidorm Fest que no actuará en las fiestas del Orgullo de Madrid

Melody no estará en los conciertos de MADO 2025. La cantante de Dos Hermanas (Sevilla) es la primera ganadora del Benidorm Fest que no se sube al escenario en las Fiestas del Orgullo de Madrid, que arrancan este miércoles 2 de julio con el pregón de los protagonistas de la serie Mariliendre en la Plaza de Pedro Zerolo y se cierran el domingo 6 con conciertos en los escenarios de Plaza de las Reinasy Plaza España.

La cantante rompe con la tradición que inició Chanel en 2022 cuando, tras quedar tercera en Eurovisión, fue la encargada de dar el pregón del Orgullo, y siguieron Blanca Paloma en 2023, también pregonera, y Nebulossa, que hizo bailar a los madrileños al ritmo de Zorra.

Chanel da el pregón del Orgullo: así ha sido su emotivo discurso | Redes Sociales

Chanel y Nebulossa participan de nuevo este año convirtiéndose en parte fundamental de la programación del festival. La actuación de Nebulossa estará enmarcada dentro de la 18ª Gala Final de Mr. Gay España, celebrada el viernes 4 de julio a las 22:00 horas en la Plaza de España, mientras que Chanel está anunciada por partida doble.

La cantante actuará a la 01:00 horas del sábado 5 de julio en la Gala Orgullo Latino de la Plaza de España y su presencia está también anunciada en la gala Clausura 20 años de amor, programada el domingo 6 de julio a partir de las 20:00 horas en Plaza de España.

Por qué no está Melody en los conciertos del Orgullo

Con este cartel llama la atención la ausencia de Melody en los conciertos públicos. "Va a estar en el MADO en fiestas privadas", explicaron este lunes desde RTVE. "En su día se le ofreció la posibilidad de participar en los escenarios y nos dijeron que no. Su presencia en el MADO está pero no en los escenarios principales o no en los escenarios de la vía pública", añadieron.

No ha sido una decisión de última hora ni motivado por el resultado de Melody en Basilea: "Estaba firmado así desde antes de la final de Eurovisión, pedido por ella".

Su participación en MADO 2025 será el sábado 6 de julio en el Desfile del Orgullo como integrante de la carroza de RTVE. "Evidentemente, estará. Es la carroza de Eurovisión y del Benidorm Fest. Y, además, habrá muchos concursantes y caras de la cadena. Así que va a ser una carroza muy especial y muy divertida", contó María Eizaguirre durante la rueda de prensa.