Octubre, mes Pioneer en Europa FM

Como cada mes de octubre, Pioneer The Album nos trae la mejor música dance del planeta. En esta 12ª edición, Pioneer The Album Volúmen 12 cuenta con 3 discos y 60 temazos: Alexandra Stan, Jennifer Lopez, Martin Solveig, Bob Sinclar, Sak Noel, Sasha Lopez, Juan Magan, Swedish House Mafia, Alex Gaudino, R.I.O, Chris Brown, Yolanda Be Cool, Mohombi, Eric Prydz... Todos los éxitos que suenan en las pistas de baile en un sólo recopilatorio.

El próximo 25 de octubre celebramos el Día Pioneer The Album Vol. 12 en Europa FM regalando cada hora Dock Pioneer X-SMC1-K para iPhone/iPod con CD, DVD y radio. Este reproductor de alta gama posee 40W con Virtual Surround para reproducir la música de tu dispositivo Apple y cualquier película con calidad HDMI, incorpora radio FM, mando a distancia, pantalla LEM... ¡Todo un cine y equipo de alta fidelidad en uno! Tendrás oportunidad de ganar los Dock Pioneer X-SMC1-K de 10h a 20h durante la fórmua y en los programas Euroclub, Ponte A Prueba y La Noche Es Nuestra.

¿Quieres ganar el Dock Pioneer X-SMC1-K de EuropaFm.com? Entre todos los videoclips incluidos en Pioneer The Album Vol. 12 hay escondido un magnetófono, es decir, hay un videoclip que muestra el carismático reproductor por excelencia en radio (el más conocido fue 'Revox'). ¿Sabrías decirnos a qué videoclip nos referimos? Sobre estas líneas tienes todos los vídeos. Cuando lo tengas, envíanos tus datos mediante el formulario 'Tu Clip' de la derecha y podrás ganar este revoxlucionario Dock Pioneer X-SMC1-K.

GANADORES FÓRMULA:

Pedro Jesús Segado (Arjonilla - Jaén)

Francisco Rodero (Calahorra - La Rioja)

José Martín (Madrid)

Cristóbal Jiménez (Montcada i Reixac - Barcelona)

Liborio Cabeza (Priego de Córdoba - Córdoba)

Amadeo Ortiz (Castellón de la Plana)

Julián Martín (Zamora)

Sonia Juárez (Elche - Alicante)

Rodolfo Raya (La Zubia - Granada)

Rosa María Pérez (Arjonilla - Jaén)

Ángel Román (Antequera - Málaga)

GANADOR EUROCLUB: Elisa González (Alcorcón - Madrid)

GANADOR PONTE A PRUEBA: Antonio Ursachi (Valencia)

GANADOR LA NOCHE ES NUESTRA: Juan Andrés Marcos (Aldeamayor de San Martín - Valladolid)

GANADOR WEB: Francisco Javier Ruiz (Molina de Segura - Murcia)

CD 1

1. Alexandra Stan – Mr. Saxobeat

2. Jennifer Lopez – On The Floor

3. Martin Solveig & Dragonette – Hello

4. Bob Sinclar & Raffaella Carra – Far L’Amore

5. Qwote Feat. Pitbull & Lucenzo – Throw Your Hands Up (Dancar Kuduro)

6. Sak Noel – Loca People

7. Sasha Lopez & Andreea D Feat. Broono – All My People

8. Javi Mula Feat. Juan Magan – Kingsize Heart

9. Elena – Midnight Sun

10. Alexandra Stan – Get Back (ASAP)

11. Swedish House Mafia – Save The World

12. Avicii – Fade Into Darkness

13. Alex Gaudino Feat. Kelly Rowland – What A Feeling

14. Erick Morillo & Eddie Thoneick Feat. Shawnee Taylor – Stronger

15. R.I.O. – Miss Sunshine

16. Sash! Feat. Jean Pearl – Mirror Mirror

17. Jordi MB Feat. Jason Rene – Lady (Say Hey)

18. Radio Killer – Lonely Heart

19. Chris Brown Feat. Benny Benassi – Beautiful People

20. Milk & Sugar Feat. Miriam Makeba & Jungle Brothers – Hi-a Ma (Pata Pata)

CD 2

1. Basto – Live Tonight (Gregory’s Theme)

2. Christopher S Feat. Max Urban – Star

3. Les Jumo Feat. Mohombi – Sexy

4. Yolanda Be Cool Vs. DCUP Feat. Nablidon – (I Like That) We No Speak Americano

5. Denis Naidanow Feat. Juan Magan – Shuri Shuri (Crazy) (Bodybangers Remix)

6. Milk & Sugar Vs. Vaya Con Dios – Hey (Nah Neh Nah)

7. Afrojack Feat. Eva Simons – Take Over Control

8. Dony Feat. Elena – Hot Girls

9. Corina Feat. JJ – No Sleepin’

10. Nightcrawlers Feat. Taio Cruz – Cryin’ Over You

11. XTM Feat. Annia – Fly On The Wings Of Love 2011

12. Cassey Doreen – Girls Just Want To Have Fun

13. Zoë Badwi – Freefallin'

14. Fragma – Everytime You Need Me 2011

15. Matteo Feat. Lee More – Champion

16. E-Type – Back 2 Life

17. DJ Sava Feat. Andreea D & J. Yolo – Money Maker

18. Novaspace – Don’t Look Back

19. Bogdan – Hila (Albert Kick & Jordi MB Remix)

20. Alice Edun – Don’t Ask Me Why (DJ Ross & Alessandro Viale Remix)

CD 3

1. Armin van Buuren Feat. Laura V – Drowning (Avicii Remix)

2. Benny Benassi Feat. Gary Go – Cinema

3. Tradelove – Rock The Casbah

4. Sander van Doorn – Koko

5. Bingo Players – Cry (Just A Little)

6. Wolfgang Gartner Feat. Will.I.Am – Forever

7. Mischa Daniels Feat. J-Son – Where You Wanna Go

8. Connect-R – Ring The Alarm

9. Rudeejay & Freaks Jam Feat. Jenny B – The Rhythm Is Magic

10. Eric Prydz – Niton (The Reason)

11. Roy Davis Jr. Feat. J.Noize & Kaye Fox – Enjoy The Ride (James Talk & Ridney Remix)

12. Taito Tikaro Feat. Chipper – Freedom

13. Axwell – Heart Is King

14. Sharam Feat. Anousheh – Fun

15. TV ROCK & Hook N Sling Feat. Rudy – Diamonds In The Sky

16. Alex Velea – One Shot

17. Ell/Nikki – Running Scared (Albert Kick & Jordi MB Remix)

18. Pleasurekreaft – Carny

19. MYNC, Ron Carrol & Dan Castro – Don’t Be Afraid

20. Juanjo Martin, Toni Rico & Bobkomyns Feat. Soraya Naoyin – My Emotions