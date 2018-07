Los pilotos del equipo Blusens Europa FM se preparan para Jerez

Tras la victoria en el primer G.P. de la temporada en la categoría de Moto3, el equipo Blusens Avintia Europa FM y Maverick Viñales llegan al G.P. de Jerez con mucha motivación pero también con mucho respecto hacia sus rivales. Tanto Mack como su equipo saben que cada carrera es un mundo y que es preciso trabajar día a día. "En este momento nuestra FTR Honda es una moto competitiva pero tendremos que seguir trabajando porque los rivales no se van a quedar de brazos cruzados. Estoy deseando disfrutar del “ambientazo” del G.P. de Jerez e intentar hacer un buen resultado que nos permita seguir bien colocados en la general”, asegura Viñales.

En la categoría de Moto2 Julián Simón quiere hacer "borrón y cuenta nueva". Aunque el piloto de Blusens Avintia Europa FM puntuó en la carrera de Losail, la experiencia de Julián le permiten aspirar a resultados mejores más acordes con su nivel y con el de su equipo. En palabras de Julián Simón: "El resultado de Qatar no fue el que esperábamos pero ni el equipo ni yo nos desanimamos. Al contrario. Nos ha motivado para trabajar aún más y para tomar decisiones concretas. En Jerez voy a disponer de un chasis Suter con el que estoy habituado a pilotar y con el que espero encontrar el feeling que no he conseguido tener hasta ahora. Estoy seguro de que la pista andaluza me va a dar suerte y de que, a partir de este G.P., seremos más competitivos".

Por otro lado, Yonny Hernández e Iván Silva quieren mantener la buena línea de Losail en Jerez, en la que Yonny Hernández se “coló” en el podio de las CRT. Si bien ambos pilotos mantienen que aún queda mucho trabajo por realizar y que tienen mucho margen de mejora, saben que el equipo tiene ilusión por ir avanzando y por proporcionarles el mejor material posible. Las ganas de mejorar y de desarrollar una CRT española les ha llevado a poner a disposición de Iván Silva una segunda moto con un chasis de fibra de carbono creado por Inmotec, que probará en los entrenamientos del G.P.