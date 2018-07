Fomentar la lectura a través de la música. Esa es la intención de la Semana del Libro en Europa FM. Coincidiendo con la tradición de regalar un libro para San Jorge (Sant Jordi), 23 de abril, e instaurado como Día Internacional del Libro, en Europa FM queremos regalarte los libros más vendidos sobre música actual:

Lady Gaga X Terry Richardson: El libro que no puede faltar en las estanterías de los little monsters. El libro de gran formato y con muy buena calidad de papel, consta de una recopilación de fotografías de gran calidad del gran Terry Richardson. Fotos de la gira y sobretodo fotos donde se puede ver a Lady Gaga como es fuera de los escenarios.

GANADORES: David Domínguez (Mérida), Esmeralda Peña (Vigo), Rubén Castro (Fuenlabrada - Madrid), Carlota Belmonte (Almería) y Raquel Expósito (Granollers - Barcelona)

Justin Bieber: Mi historia continúa: En esta obra, imprescindible para las auténticas beliebers, se reúnen las fotos más espectaculares e íntimas de su gira mundial My World Tour, anécdotas e imágenes del rodaje del documental Never Say Never, información de primera mano sobre la grabación de su último disco, «Believe», y también sobre su lado más personal.

GANADORES: Henar Vega (Noceda del Bierzo - León), Carlos Chiva (Burriana - Castellón), Irene Curado (Cerdanyola del Vallés - Barcelona), Andrea Ordonez (Madrid) y @jhoni_nevermind.

One Direction: Atrévete a soñar: La verdadera historia de One Direction, contada en primera persona por sus cinco componentes y con exclusivas fotos inéditas.

GANADORES: Maria Teresa Català (Benicolet - Valencia), Soledad Galván (Esplugues de Llobregat - Barcelona), María Mercedes Blanco (Guillena, La Pajanosas - Sevilla), Alejandro Salsedo (Sevilla) y @17beyourself

El Libro de Euroclub: El nuevo chico de moda nos desvela los secretos de Euroclub, el programa musical del momento. Descubre la historia del show musical que arrasa en la radio hasta convertirse en un fenómeno social.

GANADORES: María Jesús Hernández (Firgas - Gran Canaria), Antonella Morelli (A Coruña), Maria Lizondo (Vilanova i la Geltrú - Barcelona), Javier Lucena (Granada) y @_infinitewithjb

Harmonicus: Este libro va dedicado a que los más pequeños aprendan a tocar un instrumento. El método didáctico Harmonicus consiste en tres elementos: un libro (con melodías escritas tanto en notación musical tradicional como en el nuevo sistema de cuadros y colores), una armónica de la prestigiosa casa alemana Hohner y un disco compacto con las melodías registradas.

GANADORES: Desirée García (Sevilla), Ana Chanchi (Valencia), Daniela Serrano (Les Franqueses del Vallès - Barcelona), María Jesús Valderrama (Vall de Uxó - Castellón) y @stephaniecampig

Gracias a la colaboración de Libros Cúpula, Grupo Planeta, Vox y Larousse.