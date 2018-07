Presenta A place with no name

Vinila von Bismark: "Me gustaría saber pintar"

La polifacética Vinila von Bismark visita Un Nuevo lugar para hablarnos de la gira de su primer disco, A place with no name, que va a comenzar ahora. Nos desvela qué podrá encontrar el público en sus conciertos y de cómo va su espectáculo The Hole 2.

europafm.com | Madrid | Actualizado el 13/07/2018 a las 09:53 horas