Vive los Grandes Premios de MotoGP desde el hospitality del equipo Blusens Europa FM

Este año el campeonato de motociclismo lo vivimos de forma muy intensa. Descubre cómo se vive un Gran Premio de Motociclismo desde la zona de los profesionales: boxes, paddock y hospitality. Importante: el premio no incluye ni viajes ni desplazamientos.

Apovecha tus vacaciones para vivir el Campeonato de Motociclismo de una manera única. Si eres un apasionado de las motos y tu destino de vacaciones coincide con cualquiera de los Grandes Premios de MotoGP de esta temporada estás de enhorabuena.

Blusens y Europa FM te ofrece la oportunidad de presenciar un G.P. de una forma exclusiva. Regalamos dos pases VIP con acceso a boxes, paddock y al Hospitality del Equipo Blusens Europa FM desde el viernes hasta el domingo incluyendo entrenamientos y carreras. Podrás estar libremente en todas las instalaciones públicas del paddock y tendrás acceso al box del equipo para que puedas vivir la emoción del motociclismo de una forma muy intensa. Compartir las vivencias con los propios pilotos, rodearte de las guapísimas azafatas, pasearte por los palcos y lugares exclusivos de los campeones...

Disfruta a pie de pista del campeonato junto a todo el Equipo Blusens Europa FM y conoce a nuestros pilotos Maverick Viñales, Julián Simón, Yonny Hernández e Iván Silva.

No te pierdas esta oportunidad única, si te encuentras en alguno de los países donde se celebran los campeonatos de esta temporada y quieres conseguir los dos pases VIP con acceso al paddock, boxes y al hospitality del Equipo Blusens Europa FM envíanos un correo a concurso@europafm.es indicando en el asunto el país donde quieres vivir esta experiencia: "BLUSENS TEAM Alemania/Italia/EEUU/Indianápolis/República Checa/San Marino" y explicándonos por qué debes ser tu el ganador. NO DEBES OLVIDAR INCLUIR TU TELÉFONO. La respuesta más convincente y original se llevará el premio (importante: no incluye viajes, traslados ni ningún otro gasto).

Próximos campeonatos de motociclismo:

GP San Marino - Ganador: José Saiz Alonso

Pero esto no es todo, estate muy atento cuando se acerquen los GP Aragón y GP Valencia porque habrán más sorpresas.