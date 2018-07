Kaiser Chiefs, Leiva, Miss Caffeina, Los del Río... ¡No te pierdas el SanSan Festival!

¿Ganas de que llegue semana santa? ¡Nosotros lo estamos deseando! Los días 13, 14, 15 y 16 de abril tienes una cita en Benicassim, que albergará el SanSan Festival. ¡Una manera original, cultural, divertida y diferente de disfrutar los días de relax que ofrecen las primeras vacaciones del año!

Además, Europa FM se convierte en emisora oficial del SanSan, un festival que sin duda ofrece un concepto de ocio único en un recinto mágico y donde podremos disfrutar de la música de Leiva, que estará acompañado de grupazos como Miss Caffeina, Manel, Las Bistecs, Coque Malla, M Clan, Kaiser Chiefs, Ojete Calor, Los del Río, La Raíz, Aspencat, Smoking Souls, entre otros muchos más.

👉 Paras conseguir tus entradas, visita la página oficial del SanSan Festival o haz click aquí

CONFIRMADOS:

Los del Río, Yelle Dj Party, Coque Malla, Prides, Leiva, Kaiser Chiefs, Elefantes, Varry Brava, Dinero, Full, Grises, Polock, Modelo de Respuesta Polar, Luis Brea y El Miedo, Miss Caffeina, M Clan, Second, Mucho, Delafé, Rufus T.Firefly, Smoking Souls, Niños Mutantes, Fuel Fandango, Mäbu, La Raíz, Neuman Manel, Ojete Calor, CORIZONAS, Despistaos, The New Raemon and McEnroe, Amatria, Ángel Stanich, Viva Suecia, Nunatak, FaNaticos, Ñekü y Bitches Deejays.