Cabas: “Con mi música trato de dar alegría y poner a pensar”

Con 15 años de dedicación a la música, este colombiano puede jactarse de haber cautivado a casi tres generaciones con su buena música y el ritmo pegadizo y cautivador de sus canciones.

En nuestro país se ha dado a conocer con 'Enamorándonos', un tema cargado de buenas vibraciones que, en palabras del propio Cabas, “te cambia el día, que te pone a bailar, a enamorarte”, se trata de “una canción muy sensorial” que “invita a sonreír y a enamorarte de la vida”:

Con 'Rompe los niveles', junto a Descemer Bueno, Cabas nos cuenta la historia de “una mujer que no le tema a nadie”, “que es la dueña del bar, que ella baila sola”, “que nadie la controla”. La idea de la canción, continúa, es “describir cómo esta mujer no se deja dominar y es su propia jefa”:

En cuanto al estilo musical de Cabas, resulta difícil catalogar al colombiano, que no cree “en los purismos”, “siempre me ha gustado hacer fusiones… es difícil catalogarme por el género, puesto que he sacado bullerengues con Bunbury, he hecho discos con Cachorro López o Mala Rodríguez, he cantado con Calamaro, con Miguel Bosé, con Shakira, he colaborado con Orishas, y en todas haciendo unas fusiones raras”, pero asegura que es un caribeño que le gusta el rock y que en sus melodías siempre encontramos “la música del caribe, los tambores”.

Sobre su visión del mundo, Cabas nos dice que lo que trata de hacer con su música “es la banda sonora de lo que piensa que el mundo debería ser”, “la música sana mucho” y “con mi música lo que hago es tratar de dar alegría y tratar de poner a pensar “.

El lanzamiento del séptimo álbum de Cabas, 'Rompe los niveles', está previsto para octubre. De momento puedes seguir todos sus pasos a través de sus redes sociales. ¡Esperamos poder verte pronto en concierto!