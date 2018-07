Los Coming Soon presentan ‘The Things We Love’, su segundo single

Tras el éxito de su primer single Bombay , Los Coming Soon presentan The Things We Love , una canción que resume su esencia: fresca, irreverente y altamente bailable . Un ritmo adictivo de batería y percusión, guitarras y voces llenas de reverb y un estribillo coreable hasta el infinito, nos llega como una brisa de hit inmediato.

Los Coming Soon lanzan su nuevo single 'The Things We Love' / europafm.com

Los Coming Soon son una máquina de ritmo imparable que ha conseguido reunir en su nuevo álbum We Are LCS, producido por Eric Broucek (LCD Soundsystem). Bombay era la carta de presentación de este trabajo, que no ha parado de sonar en todo el verano, y ahora encaran "la vuelta al cole" con la reedición de su tema The Things We Love, para el que también han rodado un nuevo videoclip.

Instalados en la ciudad de Barcelona, la banda de los hermanos Pato y Lala Hirsch trae este sencillo donde exploran una nueva versión de su canción original junto a un videoclip filmado en Los Ángeles, escenario ideal para una música que combina perfectamente con un paisaje de playa y libertad.

Con siete años de trayectoria el grupo se ha presentado en los festivales y escenarios más destacados del mundo, actuando junto a artistas de primer nivel como Tame Impala, 2ManyDJs, Metronomy, Toro y Moi, Four Tet, Mogwai, Snow Patrol, entre muchos.