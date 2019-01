Eels anuncian conciertos en Barcelona y Santiago de Compostela

EELS, la banda californiana liderada por el carismático Mark Oliver Everett, anuncia dos fechas en España. El 6 de septiembre estará en la sala Razzmatazz de Barcelona y el 8 de septiembre en el Auditorio de Galicia de Santiago de Compostela.

Las entradas para el concierto de Barcelona estarán a la venta el jueves 31 de enero a las 10h en livenation.es y puntos de venta oficiales mientras que las de Santiago de Compostela podrán adquirirse en www.eelstheband.com.

El pasado mes de julio, el concierto de EELS en la sala Barts de Barcelona colgó el cartel de ‘Entradas Agotadas’. Teniendo en cuenta el gran poder de convocatoria del autor de ‘That Look You Give That Guy’, ‘Novocaine For The Soul’ o ‘My Beloved Monster’, los fans de EELS tendrán que estar muy atentos para no quedarse fuera de la que es siempre una de las citas musicales más atractivas del año.

Además de repasar los grandes éxitos que reunió a lo largo de sus más de 20 años de carrera, EELS seguirá con la presentación de su último disco ‘The Deconstruction’, un trabajo que el propio Everett define de la siguiente manera: "15 canciones que pueden inspirarte o no, sacudirte o no. El mundo se ha vuelto loco. Pero si buscas, aún puedes encontrar cosas bellas. A veces no tienes ni que buscarlas. Otras veces tienes que esforzarte por crearlas tú mismo. Y luego están las ocasiones en que tienes que destrozar algo para encontrar algo bello en su interior".