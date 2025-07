¿Por qué se separó Oasis? Los motivos detrás de la pelea entre los hermanos Gallagher

Para muchos, la banda Oasis ha sido la que ha definido el estilo conocido como pop británico a finales de siglo XX y a principios del XXI. Los hermanos Liam y Noel Gallagher formaron desde su Mánchester natal uno de los mejores grupos de la historia, con una exitosísima carrera musical y decenas de momentos icónicos que han quedado grabados en las retinas de millones de fans en todo el mundo.

Sin embargo, su música no ha sido el único motivo por el que estos hermanos han llenado páginas de información desde su conformación en 1991, pues los sonados enfrentamientos que han mantenido a lo largo de todo este tiempo han sido igual de protagonistas que sus composiciones.

"El problema que tuvo Oasis es que había dos personas compitiendo por el puesto de primer ministro. Esa tensión, ese antagonismo que condujo la banda, la acabó matando", afirmó el periodista musical Paolo Hewitt en el documental Oasis: Supersonic. Su mala relación llevó a que la banda se disolviera en 2009... hasta ahora, ya que este viernes 4 de julio han celebrado el primer concierto de su gira de regreso.

A continuación, repasamos algunos de los episodios más sonados de las peleas e insultos que Liam y Noel Gallagher han mantenido, tanto durante su etapa compartida en Oasis como después de la disolución de la banda.

1994

La primera vez que Oasis tuvo riesgo real de desaparecer fue tras llevar a cabo un concierto desastroso en el Whisky A Go Go de Los Ángeles. La discusión entre los hermanos a causa del directo hizo que Noel abandonase la gira americana, aunque finalmente volvió al grupo.

1995

La faceta más social de Liam hizo que entrase en el estudio de grabación con 20 personas que acababa de conocer para terminar la fiesta. Un gesto que no sentó nada bien a Noel, que no dudó en golpear a su hermano con un stick de cricket, aunque finalmente la pelea al menos no truncó la grabación del álbum (What’s the Story) Morning Glory.

1996

Ante un reproche en directo de Noel Gallagher a Liam por entrar antes de tiempo a cantar Whatever durante su concierto en Mánchester, el vocalista terminó por negarse a cantar la canción ante la atónita mirada de su hermano, que tuvo que improvisar la situación.

En el mismo año, el pequeño de los Gallagher acudió totalmente borracho a la grabación del programa MTV Unplugged, por lo que Noel directamente se negó a que participase en el evento alegando problemas de salud. El problema surgió cuando un cámara captó a Liam entre bastidores bebiendo sin parar.

2000

Uno de los incidentes más graves que se han dado a conocer entre los hermanos de Oasis fue cuando Liam puso en duda la paternidad de Noel sobre su hija, Anäis, una provocación a la que respondió con un puñetazo que le rompió el labio.

2009

El final de Oasis se precipitó en apenas unos días después de años de enfrentamientos directos entre los Gallagher. En primer lugar, el backstage del Rock en Seine de París fue testigo de una fuerte discusión en la que Liam rompió la guitarra de Noel, motivo por el que la organización canceló el concierto de la banda con un mensaje que ya es historia: "El grupo ya no existe".

Un incidente derivó en la disolución definitiva unas horas después con el mensaje de Noel en la web oficial de Oasis. "Con algo de pesar y de alivio os anuncio que renuncio a Oasis. La gente escribirá y dirá lo que quiera, pero simplemente no podía continuar trabajando con Liam un solo día más".

2010

A pesar de que Oasis había pasado a mejor vida, el grupo recibió el premio a mejor disco de los últimos 30 años en la gala de los Brits por (What’s the Story) Morning Glory. Un galardón que recogió el propio Liam en solitario de manos de Noddy Holder, de Slade, y por el que agradeció a todos los implicados en la banda, a excepción de su hermano, antes de lanzar el premio al público.

Hasta el presente

Las disputas, incluso legales, entre los hermanos Gallagher han sido constantes después de formar parte de la misma banda. Noel formó el nuevo grupo Noel Gallagher's High Flying Birds mientras que Liam, por su parte, formó Beady Eye con algunos de los antiguos miembros de Oasis, separando así sus caminos musicales.

Aun así, las pullas en entrevistas y redes sociales han sido constantes, dedicándose mensajes personales o relacionados con las nuevas obras de cada uno de los implicados.

Sin embargo, el reencuentro sobre los escenarios de Liam y Noel parece significar que ambos han limado finalmente sus asperezas, atendiendo a la concordia familiar, como en algunas ocasiones han indicado. En el primer concierto de Oasis Live '25 en Cardiff el viernes 4 de julio, los hermanos Gallagher hicieron su aparición estelar cogidos del hombro y enterraron el hacha de guerra alzando simbólicamente las manos, aunque esa fue la única interacción mutua de ambos en toda la noche.