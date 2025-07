Así ha sido la actuación de Ana Guerra en 'Tu cara me suena' imitando a Luciano Pavarotti

Ana Guerra se convirtió en la ganadora de la segunda semifinal de Tu cara me suena. La artista obtuvo 12 puntos tanto del jurado como del público con su impresionante interpretación de Lucio Pavarotti.

La concursante vivió esta interpretación como la más especial del programa, pues Nessum Dorma, la canción que defendió en el plató del programa, era la favorita de su abuelo. Una última actuación con la que se convirtió en la tercera finalista de la edición.

Y, además de emocionarse ella con su actuación del cantante lírico, la canaria hizo derramar las lágrimas del jurado.

Un reto casi imposible superado

Ana Guerra demostró el gran registro vocal que puede llegar a tener al ponerse en la piel de Pavarotti. La cantante lució una caracterización brillante, con la que se metió completamente en el papel del tenor.

El resto lo hizo el talento de la canaria, que transmitió todo lo que significa para ella esa canción en el plató. La prueba definitiva fue la gran ovación que recibió tanto del público como del jurado al terminar su actuación.

Ana Guerra se esperó a terminar la actuación para dedicarle la actuación a su abuelo, mandándole un beso al cielo. Al finalizar, la artista también dio rienda suelta a la emoción, y rompió en llanto.

"Imitar a Pavarotti son palabras mayores, y has llegado a un tono con mucha facilidad. Yo no sé si te habrás parecido mucho o poco, pero con el respeto de todos tus compañeros, simplemente por lo que has hecho ahí arriba tienes mi 12", le expresó Lolita Flores.