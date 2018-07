Lana del Rey sube a The Weeknd al cartel de Hollywood en 'Lust for Life'

Lana del Rey continúa con la promoción de su nuevo disco, 'Lust For Life' , que saldrá a la venta el próximo 26 de mayo. Esta vez la cantante ha lanzado el videoclip del tema homónimo, cantado a dúo con el artista The Weeknd , en el que vemos a ambos disfrutar de las mejores vistas del mundo desde lo alto del mítico cartel de Hollywood.

Lana del Rey y The Weeknd / VEVO

Ya sabíamos que la colaboración de Lana del Rey y The Weeknd para el tema 'Lust For Life' tenía una letra muy pasional. Y el videoclip lo único que ha hecho es evidenciar esa buena química entre los cantantes.

"Quítate toda la ropa / Dicen que solo los buenos mueren jóvenes / Eso no está bien / Porque nos estamos divirtiendo demasiado / Demasiada diversión esta noche, sí".

Así, arrimaditos y bajo la luz de la luna, Lana del Rey y The Weeknd se declaran amor eterno subidos en lo alto del famoso cartel de Hollywood, donde en vez de una panorámica de la ciudad de Los Ángeles, la pareja contempla el mundo a sus pies.

'Lust For Life' es el segundo single del nuevo y homónimo disco de Lana del Rey, que verá la luz el próximo 26 de mayo. La estética del álbum se centra mucho en el universo, la luna y las estrellas. Además, tanto el videoclip de 'Love' como este de 'Lust For Life' tiene un corte vintage con ese sello tan característico de todo lo que hace Lana del Rey.

La cantante, de 31 años, habló sobre The Weeknd antes del estreno de ‘Lust For Life’: "De verdad sentí que [The Weeknd] le habría aportado tanto, que era el track perfecto para juntarnos".