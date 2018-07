Love of Lesbian estrena una nueva versión de 'El Planeador' con Iván Ferreiro

Love Of Lesbian han lanzado una nueva versión de El Planeador , canción que abre su último trabajo El Poeta Halley , con una colaboración de lujo: Iván Ferreiro .

Santi Balmes de Love Of Lesbian con Iván Ferreiro / Youtube

Love Of Lesbian se encuentra en la recta final de la etapa El Poeta Halley, en la que están haciendo diferentes acciones, entre las que pudimos disfrutar del Showcase con Europa FM en Madrid, para culminar la gira el próximo mes de noviembre.

Pero no por ello siguen sorprendiéndonos, como con la versión que nos traen de El Planeador, tema de apertura de su último trabajo, al que se les une Iván Ferreiro. No es la primera vez que el músico gallego colabora Love Of Lesbian, también pudimos verlos juntos en una versión de El equilibrio es imposible, entre otras.