Triángulo de Amor Bizarro arrasan en la novena edición de los Premios MIN

Triángulo de Amor Bizarro se hizo con los galardones de álbum del año, mejor artista, mejor álbum de rock y mejor producción (para Carlos Hernández por 'Viva Sumeria') son las distinciones que han recaído en la banda gallega gracias a su cuarto álbum de estudio, que ya recibió hace unos meses el II Premio Ruido de la crítica especializada al mejor trabajo nacional de 2016.

Como en su última edición, el Teatro Nuevo Apolo de Madrid ha acogido esta ceremonia que organiza la Unión Fonográfica Independiente (UFI) y cuyo veredicto es fruto de una primera fase de votación popular y una segunda a cargo de un jurado compuesto por 118 personalidades del sector musical y cultural.

La ceremonia contó con las actuaciones de Aurora and The Betrayers, Club del Río, Gatibu e Izaro, Kokoshca, Miguel Campello y Sharif,

Todos ellos han decidido que el rapero Kase. O, quien también aspiraba al máximo galardón en siete categorías, se haya llevado a casa dos: los correspondientes al mejor álbum de hip hop y músicas urbanas por 'El círculo', que representó su retorno al mercado de LP tras 5 años de silencio creativo, y a mejor fotografía promocional (para Gustaff Choos).

Cabe destacar que otro valor del rap, la joven Gata Cattana (pseudónimo artístico de Ana Isabel García), ha recibido el premio al mejor artista emergente de manera póstuma, tras su repentino fallecimiento a principios de febrero por una "complicación cardíaca".

Los noveles han dominado otras categorías importantes. Así, la canción de 2016, a juicio de los votantes, ha sido 'Bien por ti', incluida en 'La fuerza mayor', debut de la banda murciana Viva Suecia, mientras que el mejor videoclip fue el iconoclasta 'Señoras bien' del dúo catalán Las Bistecs y el mejor directo el de la banda vizcaína Belako.

Por estilos, los ganadores han sido el disco conjunto de The New Raemon & McEnroe 'Lluvia y truenos' en la categoría de pop; la mezcla de estilos pegados al "soul" de "Time goes on", obra del grupo madrileño Anaut, en la categoría de músicas del mundo; y 'Si sucede, conviene', de Zenet, como álbum de jazz.

En flamenco el premio ha recaído en el revolucionario 'Djinn metaflamenco', del prestigioso saxofonista y Premio Nacional de Músicas Actuales 2015 Jorge Pardo; el de electrónica ha sido para 'Hiperasia' de El Guincho y, por último, el de música clásica, para Natalia Ensemble, por 'Mahler V'. Siguiendo la tradición, también ha habido distinciones especiales para los trabajos grabados en otras lenguas oficiales del Estado.

En este apartado han sido galardonados 'Sistema', de Joan Colomo (en catalán), 'Eate' de Niña Coyote y Chico Tornado (en euskera) y 'Cantares' de Eladio y los Seres Queridos (en gallego). Por último han sido agraciados el diseño gráfico que Jordi Santos hizo para 'Sagrado corazón' de La Habitación Roja y, con el Premio Honorífico Mario Pacheco, la recientemente fallecida Paloma Chamorro, periodista y conductora de 'La edad de oro', mítico programa cultural que en los años 80 se convirtió en un símbolo de la movida madrileña.

La gala, que ha podido seguirse en directo a través de Flooxer, ha sido presentado por la artista y compositora Zahara