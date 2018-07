101 Sun Festival 2014

El cartel estará encabezado por Franz Ferdinand, una de las bandas de pop independiente más famosas de los últimos tiempos, y de plena actualidad con su último disco Right Thoughts, Right Words, Right Action.

Junto a ellos, los franceses Rinôçérôse, dúo básico para entender la fusión de rock y música de baile, que publicarán próximamente su nuevo EP, Angels & Demons’. Otro grupo que une varios estilos para incitar al baile es Crystal Fighters, con su mezcla de dubstep, rock e instrumentos tradicionales, y que acaba de publicar su nuevo trabajo, Cave Rave.

También desde el Reino Unido llegan, por primera vez a nuestro país, The Family Rain, tres hermanos que se han propuesto revitalizar el rock y que están a punto de dar el gran salto en su carrera con su próximo disco, Under The Volcano.

Por la parte nacional, 101 Sun Festival cuenta con varios de los nombres más importantes del pop actual, encabezados por Russian Red, Lori Meyers, Amaral, L.A. y Triángulo de Amor Bizarro. We Are Standard, Polock, Havalina, Grises, Kill The Hipsters, La Cena y Fila India, completan hasta el momento, el cartel de esta primera edición.

FECHAS: 11 y 12 de julio

ARTISTAS RELEVANTES:

Franz Ferdinand, Rinôçérôse, Crystal Fighters, The Family Rain, Under The Volcano, Russian Red, Lori meyers, Amaral, L.A., Triángulo de Amor Bizarro, We Are Standard, Polock, Havalina, Grises, Kill The Hipsters, La Cena, Fila India...

(Más artistas por confirmar)

PRECIO: Abono 3 días: 35€

MÁS INFORMACIÓN:

101sunfestival.com

@101sunfestival

CÓMO LLEGAR