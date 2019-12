Coger musgo para el pesebre puede ser multado con hasta 2.000 euros

Un año más, las autoridades vuelven a recordar que coger musgo del medio natural está sancionado con multas de hasta 2.000 euros. Es importante no llevar a cabo prácticas que perjudiquen o pongan en peligro las especies protegidas de los montes.

Durante el mes de diciembre es costumbre salir al campo a recoger musgo y otras variedades -como el tejo o el acebo, también prohibidas- para decorar la casa en Navidad, pero existen alternativas más responsables con el medio ambiente: musgo artificial, piñas, ramas o cortezas, que sí se pueden coger siempre que sean para uso exclusivamente particular. Los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid recuerdan que para esto es importante no remover el suelo para no perjudicar el ecosistema.

Los que hayan optado por decorar la casa con un abeto natural deben conocer que pasadas las fiestas deben llamar al servicio municipal correspondiente para su recogida.