Investigación sobre la muerte de La Veneno: Luces y sombras en torno al fallecimiento de Cristina Ortiz

Son muchas las dudas que sobrevuelan la muerte de Cristina Ortiz, que falleció el 9 de noviembre del año 2016 en el Hospital de la Paz. La serie creada por Javier Calvo y Javier Ambrossi sobre su figura ha despertado el interés por esclarecer qué pasó el día de su muerte, además de retratar con mimo y esmero la personalidad de una de las transexuales más famosas de España: sus fantasías, su necesidad de cariño, de aprobación, esa irreverencia que cautivó a las cámaras de Esta Noche Cruzamos el Mississippi... Además de convertirse en un icono para el colectivo sin ni siquiera pretenderlo. La Veneno no era activista, pero sí visibilizaba su realidad y la de muchas mujeres que trabajaban la prostitución.

Este viernes a las 22:15h laSexta emite 'La muerte de La Veneno: Último Capítulo', un programa especial de 'Equipo de Investigación' que repasa las luces y sombras del caso de La Veneno, que más de cuatro años después continúa generando titulares. El programa cuenta con la participación del criminólogo Óscar Tarruella, encargado de elaborar el informe que pide reabrir el caso.

LA VERSIÓN OFICIAL Y EL INFORME FORENSE

La causa del fallecimiento de Cristina La Veneno fue catalogada como 'muerte accidental'. La vedette falleció el 9 de noviembre a las 21:30 horas por un fallo multiorgánico en el Hospital de la Paz, cuatro días después de haber sido encontrada en su domicilio con numerosas contusiones.

Aunque la autopsia asegura que no existen signos de lucha o defensa, Óscar Tarruella está convencido de que muchos de los golpes se produjeron al intentar defenderse. Además, el informe oficial asegura que el traumatismo craneoencefálico que le causó la muerte se produjo por una caída, pero Tarruella tiene dudas al respecto. "Sufría violencia continuada. Es prácticamente imposible que el traumatismo en la cabeza fuese por una caída accidental", mantiene.

GOLPES Y GRITOS EL DÍA ANTES

Óscar Tarruela recoge en su informe los testimonios de los vecinos de Cristina Ortiz, que aseguran que un día antes de su ingreso hospitalario oyeron golpes muy fuertes en el domicilio de la vedette.

Según Tarruella, esa madrugada la Policía acude al domicilio para abrir un parte con la versión Cristina, que aseguraba que su expareja, Ali Bogdan Calin, la ha amenazado. Cuando los agentes se personan en el domicilio, la vedette niega haberles llamado y no abre la puerta. La Policía no entra al piso y califica como "leve" este episodio de violencia de género. Así, el criminólogo deduce que no se cumplió la Ley 1/2004, que permite la entrada al domicilio cuando el agresor se encuentra dentro.

LA VERSIÓN DE SU EXPAREJA

Alin Bogdan Calin, expareja de Cristina La Veneno, fue quien encontró el cuerpo convaleciente de Cristina en su casa menos de 24 horas después de esta actuación policial, el 5 de noviembre.

"Ella estaba en el sofá y podía hablar. Me dijo que se fue al baño y se cayó. Ha dado dos o tres pasos pequeños y se ha desmayado en mis brazos", afirmó el propio Alin en una entrevista con Sábado Deluxe en 2016, cuando La Veneno todavía se encontraba inconsciente en el Hospital de La Paz. Pocos minutos después el hombre se enteraba de su muerte en directo.

Según Alin, la madrugada que Cristina llamó a la policía él se encontraba con ella en el domicilio y mantiene que la vedette llamó a las autoridades para asustarle. También asegura que esa noche, tras una discusión, La Veneno terminó echándole de casa y que tuvo que dormir en un portal. Luego se levantó, fue a recoger chatarra y regresó a su domicilio a las 16 horas, cuando encontró a Cristina en el sofá con numerosas contusiones.

EL HOSPITAL Y LA VERSIÓN DE LA JEFA DE LA UCI

Al ver que las contusiones que Cristina presentaba no se correspondían con las de una caída normal, la familia de La Veneno presenta una denuncia. "La jefa de la UCI le dice a la familia que el SUMMA la encuentra en el baño, cuando eso no figura en su informe. Una testigo y su novio coinciden, Cristina estaba en el sofá", asegura Tarruella, que tampoco se explica porqué la sanitaria no llamó a la Policía cuándo Cristina recupera la conciencia antes de inducirla al coma por su grave empeoramiento.

Además, la jefa de la UCI asegura a la familia que Cristina había ingerido benzodiazepinas, pero el informe forense no presenta niveles tóxicos. "¿De dónde sale eso de la ingesta de pastillas? Sus analíticas referencian niveles no tóxicos", se pregunta el criminólogo.

EL DÍA DESPUÉS

Cuando la Policía Científica comienza su investigación el lunes día 6 a las 00:27 horas, los agentes se encuentran la puerta del domicilio abierta, las luces encendidas y todo revuelto. Además, había manchas de sangre en el baño, pero "no se tomaron huellas". Esa noche, Alin Bogdan prestó declaración.

Durante los siguientes días, Alin se encargó de vaciar la casa de Cristina Ortiz de sus pertenencias, unas 'reliquias' que muchos fans pudieron comprar por escasos 50 euros. El domicilio de Cristina se convirtió en un ir y venir de curiosos y fanáticos, y hasta sirvió como improvisado plató de televisión.

Poco tiempo después de la muerte de Cristina, la familia de la vedette ofreció a Alin 2.000 euros a cambio de que abandonase el domicilio.

LAS INCÓGNITAS SIN RESOLVER

Óscar Tarruella pone sobre la mesa en su canal de YouTube y en el especial de laSexta todos esos testimonios que no se han tenido en cuenta a la hora de estudiar el caso. "Una segunda vecina llamó a la Policía para revelar que el día 7 Alin salió de casa de Cristina con una bolsa de basura grande mirando a los lados, en actitud vigilante. Hallaron cajas de medicamentos, ropa femenina, bisutería, una toalla, botellas vacías y una carta escrita por Cristina a él. ¿Por qué no volvieron a citar a Alin tras deshacerse de aquellos objetos?", se pregunta el investigador.

Otro de los puntos a tratar será por qué Alin Bogdan Calin no llamó al 061 cuando supuestamente encontró en el sofá a Cristina, sino que bajó al bar de debajo de su casa a avisar a Ana, camarera y amiga de la vedette.

'La muerte de La Veneno: Último Capítulo' se emite este viernes 29 de enero en La Sexta a las 22:15h.