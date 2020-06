Investigan una agresión homófoba en el Hospital General de Castellón

Se investiga una presunta agresión homófoba a un joven en el Hospital General de Castellón: "Me estamparon la cabeza contra el suelo" / Se investiga una presunta agresión homófoba a un joven en el Hospital General de Castellón: "Me estamparon la cabeza contra el suelo"

El Hospital General de Castellón ha abierto una investigación a la denuncia de una supuesta agresión homófoba por parte de dos vigilantes de seguridad del centro hacia un paciente del servicio de urgencias.

La víctima, Kevin Bautista, ha relatado los hechos en laSexta, donde ha explicado que todo ocurrió cuando quiso salir a fumar y dos guardias se abalanzaron sobre él y le insultaron por ser homosexual.

"Me estamparon la cabeza con el brazo contra el suelo y ahí se me abrió la ceja", ha contado Kevin, que añade que "Cuando me estaban asfixiando, a punto de perder el conocimiento, para defenderme como podía intenté morder a uno de ellos o a hincar la uña, no me acuerdo bien lo que fue. Y, le comenzó a salir sangre y el otro le dijo: 'Corre ve a curarte porque tendrá el sida como todos los maricones'".

El Observatorio contra la LGTBIfobia ya ha informado que llevará el caso a la Fiscalía. Su director, Antonio Abad, ha explicado que, según la denuncia, los guardias encerraron al joven "en la habitación, le dieron una paliza entre gritos homófobos y le causaron lesiones". Además, relata que los vigilantes le dijeron que "no se quejara del dolor del golpe porque cosas peores se había metido por el culo".

Desde el Hospital, aseguran que los guardias se vieron obligados a actuar así porque el paciente se puso violento y, que llegó a agredir al personal sanitario. Por otra parte, también desconocen si realmente se pronunciaron frases homófobas, pero aseguran que abrirán una investigación interna para esclarecer lo sucedido.

Asimismo, desde el centro médico también han relatado que se revisaron las lesiones producidas durante la discusión, pero el paciente rechazó la atención y pidió el alta voluntaria.