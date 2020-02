Alicia Senovilla: "Di a luz a mi hija sabiendo que nacería muerta. La doné a la ciencia"

La presentadora Alicia Senovilla ha recordado en una entrevista con la revista Lecturas los dolorosos momentos que vivió junto al que es su ex marido, con el que comparte dos hijos, Candela y Erasmo. Sin embargo, la pareja sufrió un aborto durante el matrimonio, algo que causó un profundo dolor a la que fue presentadora de Telemadrid y Antena 3.

"Cuando estaba de parto, el médico apagó el monitor, me cogió la mano y me dijo: 'No te la vas a llevar a casa'. A la niña se le hizo un nudo en el cordón y la dejó sin riego. Lo peor fue que tuve que dar a luz sabiendo que nacería muerta", y continúa: "Me dieron la opción de salir con ella en una cajita, o donarla a la ciencia. La doné a la ciencia", dijo.

Por suerte, ahora la presentadora vive el amor muy feliz al lado del cirujano plástico José Manuel Gómez Villa, conocido como "el cirujano de las famosas". "Me he enamorado como una adolescente. Soy feliz. A los 50 años me he enamorado como si tuviera 15", asegura.

SU RELACIÓN CON BELÉN ESTEBAN

Una jovencísima Belén Esteban comenzaba en la televisión en 2001 de la mano de Alicia Senovilla, una de las primeras presentadoras con las que habló de su relación con Jesulín de Ubrique. Sin embargo, con los años, la relación entre ambas se ha enfriado.

"Una vez me preguntaron por ella y yo, con todo el cariño del mundo, dije que cuando trabajábamos juntas me había sentido como su hermana mayor. Y cuando a Belén le preguntaron por las declaraciones salió diciendo: 'Y a esa quién le ha otorgado el cargo de hermana mayor'. Yo lo dije porque la he protegido, la he cuidado, la he mimado, la he ayudado y le he enseñado según mis posibilidades", contó.