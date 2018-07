Las canciones más románticas de Europa FM

Bruno Mars sabe ponerse romántico cuando quiere y Just the way you are es una prueba de ello. Incluida en su álbum Doo-Wops & Hooligans, esta canción habla, tal como indica su nombre, de querer a una persona 'tal y como es'.

Unconditionally de Katy Perry también habla de aceptar 'incondicionalmente' a la otra persona tal y como es. Toda una declaración de amor para su novio John Mayer.

Halo de Beyoncé es otra declaración de amor hacia la pareja, viendo en ésta un apoyo incondicional.

En la actualidad, si hay un romántico por excelencia en nuestro panorama musical ese es Pablo Alborán. Somamente tú fue la canción con la que se dió a conocer y una de las canciones a las que más han recurrido en los últimos años en nuestro país para declaraciones de amor.

Backstreet Boys tienen infinidad de canciones románticas. Para este especial escogemos Incomplete, uno de sus últimos éxitos incluidos en su álbum Never Gone.

No solo las baladas pueden ser canciones románticas, I need your love de Calvin Harris y Ellie Goulding es un tema de lo más bailable que trata sobre lo necesario que es el amor de la otra persona para sentirse bien.

Pero no todas las canciones de amor tratan sobre la felicidad, de hecho en muchas ocasiones las canciones que tienen más éxito son las que hablan de un amor perdido. Esto es lo que ocurre con Someone like you de Adele, que habla de la nostalgia de una relación ya terminada.

Ocurre lo mismo con Stay de Rihanna. La de Barbados no suele hacer baladas pero esta canción junto a Mikky Ekko en la que habla de recuperar el amor perdido es uno de los éxitos de Unapologetic.

Pink se reconcilió con su marido después de haber estado separados, y por eso le dedica a él Just give me a reason, tema que la cantante interpreta junto a Nate Ruess de FUN. El tema trata de dar una segunda oportunidad a las relaciones. Y a Pink le ha funcionado.

En cambio, a James Morrison y Nelly Furtado no les salió bien su segunda oportunidad en Broken strings. Esta colaboración habla del final de una relación aunque se haya intentado recuperarla.