Canciones que denuncian la violencia de género

La violencia de género en España provoca decenas de muertes al año. En este 2013 ya llevamos 44, pero en una década hemos superado las 700. Se calcula que unas 600.000 personas en nuestro país padecen casos de violencia de género, pero apenas el 18 por ciento se atreven a denunciar.

Es una enfermedad donde el mejor antídoto es la educación, el respeto, la cultura. No hay mejor medicación, pero el proceso para su erradicación es muy lento. Debemos concienciarnos de que ciertas actitudes no son tolerables. No es un problema de otros tiempos, ni de otra generación, es un problema de todos. Las nuevas tecnologías pueden fomentar el acoso, las redes sociales no deberían servir para amenazar, ridiculizar o chantajear. Ante cualquier duda, 016.

Esta es una selección de entre la cantidad de canciones que han denunciado los casos de víctimas de la violencia de género:

MELENDI - 'HASTA QUE LA MUERTE NOS SEPARE'

PLATERO Y TÚ - 'LA MATÉ PORQUE ERA MÍA'

AMARAL - 'SALIR CORRIENDO'

HENRY MENDEZ Y DASOUL - AMARTE MÁS

BEBE - 'ELLA' y 'MALO'

MANÁ - 'ÁNGEL DE AMOR'

MALÚ CON MANUEL CARRASCO - 'QUE NADIE'

HUECO - 'SE ACABARON LAS LÁGRIMAS'

ORISHAS - 'MUJER'

EFECTO MARIPOSA - 'HOY POR MI'

PASIÓN VEGA - 'MARÍA SE BEBE LAS CALLES'

CHOJIN - EL FINAL DEL CUENTO DE HADAS