El requisito de Paula Vázquez para tener sexo: "Le pido a todos los señores..."

A sus 50 años, Paula Vázquez ha consolidado su carrera como presentadora de televisión tras haber asumido grandes proyectos desde que comenzó en el mítico concurso 1, 2, 3 Responde otra vez. A sus espaldas acumula el haber asumido más de 700 programas diferentes, muchos de ellos de formatos tan destacados como Fama a Bailar, Gran Hermano, La Isla de los Famosos o Pekín Express.

Sin embargo, Paula Vázquez tampoco le tiene miedo a situarse en el otro lado de la balanza, y el pasado mes de septiembre acudió al pódcast Estirando el chicle para hablar un poco de todo con Carolina Iglesias y Victoria Marín. Y, durante su conversación, el sexo no fue un tema tabú.

En un momento de la entrevista, Vázquez propone hablar de enfermedades de transmisión sexual (ETS), asegurando que se puso la vacuna del papiloma. "Yo me la he puesto este año pasado. Póntela, pónsela, porque es la única que provoca cáncer de útero, de ano. Y con lo que nos gustan los enemas...", dijo antes de desvelar su secreto sexual mejor guardado.

"Ahora os voy a contar mi secreto...", introdujo para explicar que, desde que cumplió 40 años, le pide "a todos los señores" con los que va a estar que le pasen las ETS. "La verdad es que todos han reaccionado genial y hasta han pensado: 'Es verdad, cómo no me las he hecho nunca'. Y la mayoría tiene cosas. No sé si os habéis enterado, pero es que hay un repunte de VIH, de gonorrea, de sífilis...", explicó a Carolina y Victoria.

Los gustos sexuales de Paula Vázquez

Durante su entrevista en Estirando el chicle, Paula Vázquez asegura que a sus 50 años está que se vuelve "loca". "Tengo un mundo por descubrir ahora", aseguró. Así, continuando con la conversación sobre sexo, desveló que le incomoda que le practiquen sexo oral.

"Ahora ya me siento como Sara Montiel cuando contaba sus cosas porque habían pasado 20 años. Antes tu carrera se deterioraba si tu vida personal se sabía demasiado. Y todavía hoy una mujer con muchas parejas sexuales…", dijo sin terminar la frase. "Me pillaron muy pocas veces para lo que yo he sido. Yo me he metido en unos jardinacos...", añadió Paula Vázquez.