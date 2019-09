Coldplay agota las entradas de sus conciertos europafm.com | | Actualizado el 15/10/2015 a las 13:51 horas

Coldplay han agotado todas las entradas de sus conciertos en España. El grupo de Chris Martin ha vendido ya todas las localidades de sus conciertos del 6 de septiembre en Barcelona (Palau Sant Jordi) y el 7 de septiembre en Madrid (Palacio de los Deportes). Se desconoce por el momento si añadirán más fechas.



Estos conciertos forman parte de la gira mundial de su nuevo disco, Viva La Vida Or Death And All His Friends, que presentaron en Barcelona el pasado 17 de junio con un concierto promocional.



Y es que para esta gira Coldplay preparan un espectáculo mayúsculo según desveló el propio Chris Martin. Al parecer, la banda se ha inspirado en el juego de luces de la última gira de Muse para dar forma al directo del tour de su último largo.



Viva La Vida Or Death And All His Friends, por su parte, ya ha sido número 1 en el Reino Unido y va camino de serlo en Estados Unidos.