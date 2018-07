Calvin Harris anuncia 14 fechas por España este verano

Santander Music Festival. Los amantes de la música electrónica están de enhorabuena. Calvin Harris, uno de los Djs del momento, pinchará en algunas de las discotecas más importantes de Ibiza, Mallorca y Barcelona y también estará en el

Tras los álbumes I Created Disco y Ready for the Weekend, Calvin Harris está metido de lleno con su último trabajo

18 Months. Un álbum donde se encuentra canciones como l feel So Close, Bounce, Let’s Go con Neyo , Sweet Nothing junto a Florence Welch o I Need Your Love con Ellie Goulding y

continúan en las listas de ventas de mercados de todo el mundo.