Coldplay homenajea a One Direction

El grupo Coldplay , 'coló' un extracto del tema de One Direction , What makes you beautiful, mientras interpretaban Yellow.

WHAT MAKES YOU BEAUTIFUL

Los chicos de One Direction están más que contentos con el guiño que Coldplay les brindó en su concierto de Florida. Sonaban las primeras notas musicales de Yellow, una guitarra en acústico y el público coreando junto a Chris Martin la primera estrofa de la canción, hasta aquí todo era muy al estilo Coldplay.



Cuál fue la sorpresa de todos cuando el vocalista de Coldplay entonó un extracto de un single de One Direction What makes you beautiful (minuto 1:30 del vídeo). Locura servida en bandeja Coldplay. ¿La razón? Harry Styles, miembro de la banda adolescente, se encontraba entre el público, y Martin quiso tener un detalle con él.



Harry, evidentemente emocionado por el gesto, publicó en su perfil de Twitter ‘Iconos Coldplay, tuvimos otra clase esta noche’ junto con una fotografía del show del grupo británico.



No es la primera vez que Coldplay brinda un homenaje a algún compañero de profesión. En el concierto de apertura de su gira 2012, en la madrileña plaza de toros de Las Ventas, les vimos cantarle a la difunta Amy Winehouse, Rehab, justo antes de empezar un acústico al piano de Fix You. Sin duda los componentes de Coldplay aman lo que hacen, y sobre todo, a quienes comparten con ellos lo que hacen. Bravo.