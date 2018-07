Franz Ferdinand hace bailar a un abarrotado Sant Jordi Club en Barcelona

Franz Ferdinand finaliza su gira europa agotando entradas en su concierto en Barcelona donde presentaron en directo su último trabajo Right Words, Right Thoughts, Right Action. Los de Glasgow recuperaron la esencia del pop británico festivo de su primer disco e hicieron bailar a todos los asistentes.

Franz Ferdinand se subieron al escenario por última vez en su gira europea en Barcelona la pasada noche del sábado para presentar en directo su nuevo trabajo Right Words, Right Thoughts, Right Action.

Los de Alex Kapranos inauguraron la noche con temas tan efervescentes como Bullet, The dark of the matinée, Tell her tonight, Evil eye o su ya mítico Do you want to?, asegurándose así un inicio de fiesta de lo más movido y haciendo bailar a un abarrotado Sant Jordi Club.

Una década después de sus inicios, la banda de Glasgow son de esas que se mantienen fieles a su estilo. Algo arriesgado cuando ya van por su cuarto álbum de estudio e intentan crear con sus nuevas canciones el mismo efecto que causaron con su primer disco, algo que agradecen los más incondicionales pero que puede resultar reiterativo para los que esperan alguna evolución.

De este debut homónimo restacaron hasta ocho cortes entre los que destacaron Take me out, This Fire, Darts of pleasure o Michael, que se fueron intercalando con temas de su último trabajo como Stand on the horizon, Fresh Strawberries o Goodbye lovers & friends; con el que finalizaron más de hora y media de un divertido directo fiel al estilo pop bailable de la banda.

Tras el concierto, los ganadores del Meet&Greet de Europa FM pudieron conocer a los chicos de Franz Ferdinand en persona, donde charlaron con la banda, se hicieron fotos, firmaron discos, entradas... ¡e incluso camisetas!. A continuación puedes ver algunas imágenes del encuentro: