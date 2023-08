El concierto de Travis Scott y Kanye West provoca temblores que pusieron en peligro el Circo Maximo de Roma

Después de un año complicado, Travis Scott llevó a Kanye West como invitado sorpresa a su concierto en el Circo Máximo de Roma. Y tal fue la magnitud del show que durante el espectáculo varios vecinos tuvieron la sensación de presenciar un terremoto bajo sus pies.

La idea principal de Travis Scot era dar el concierto frente a las Pirámides de Giza, en Egipto. Sin embargo, el pasado 18 de julio el sindicato de músicos egipcios le negó dicha posibilidad porque el tipo de espectáculos que daba eran contrarios a las tradiciones del lugar.

El rapero no se dió por vencido y finalmente escogió en Circo Máximo de Roma como sustituto. Un lugar histórico donde ya han tocado grupos como Guns N’ Roses,Imagine Dragons o el cantante Bruce Springsteen.

El anuncio de esta nueva localización se dioel 1 de agosto, cuatro días después de la fecha inicialmente planeada para Egipto.

El daño a la infraestructura

Las consecuencias del masivo espectáculo que dio Travis Scott fueron cientos de llamadas a los servicios de emergencia italianos debido a los temblores ocasionados. Los saltos de los fans al ritmo de las canciones del músico, especialmente cuando entró Kanye West. alertaron a los vecinos.

Los que se encontraban cercanos al recinto donde tenía lugar el concierto sintieron que estaban presenciando un terremoto, cuando en realidad eran los saltos de los fans los que producía los temblores.

Tal ha sido el escándalo causado en una ciudad arqueológica tan importante como Rosa que los expertos han metido mano en el asunto. Señalan que el Circo Máximo, donde ya se han celebrado conciertos similares, no es un lugar adecuado. Alfonsina Russo, directora del Parque Arqueológico del Coliseo, ha declarado que este tipo de espectáculos deben dejar de realizarse en lugares como este. "El Circo Máximo es un monumento. No es un estadio, no es una zona de conciertos. Este tiempo de mega conciertos de rock lo pone en peligro, incluyendo el Monte Palatino cercano", explicaba a la prensa local.

No obstante, no descarta otro tipo de actuaciones como la ópera o el ballet, ya que sí que se consideran adecuados por su naturaleza y no atenta contra la infraestructura del lugar.

La aparición Kanye West

Kanye West sorprendió a todo el mundo cuando apareció sobre el escenario cantando Praise gold. Fue algo que nadie sabía hasta la fecha y que todos comentan en las redes como el regreso más esperado del año.

Tras haber pasado por un año cargado de polémicas -comentarios antisemitas,reivindicación del nazismo y contratos cancelados- el rapero parece haber regresado al mundo mediático. De momento solo de la mano de Travis Scott.

"No hay Utopia sin Kanye West, no hay Travis Scott sin Kanye West, no hay Roma sin Kanye, haced un poco de ruido para Ye", así presentaba a su invitado sorpresa al que también se lo conoce como 'Ye'.

La gente gritaba incrédula y las redes se han llenado de esta inesperada aparición en el primer concierto de la gira de Travis Scott. Incluso el propio rapero le ha dedicado un post para conmemorar la experiencia.

60 personas heridas durante el concierto

El espectáculo de Travis Scott reunió a 70.000 personas y uno de los asistentes provocó daños a 60 de ellas. Un agresor roció spray de pimienta y más de media centena de personas tuvieron que ser atendidas por el personal médico.

Otro herido fue un joven de 14 años que, al intentar saltar una valla para ver el concierto gratis, cayó más de cuatro metros abajo y tuvo que recibir ayuda sanitaria.

Ahora todas las miradas están puestas en el siguiente destino del tour de Tarvis Scott, que será Estados Unidos.