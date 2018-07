La gira de presentación de "Roses" de The Cranberries vendrá a españa

The Cranberries saltaron a la fama internacional en la década de los 90 con su álbum debut Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?, que contaba con hits de la talla de Dreams y que alcanzó la cifra de más de ocho millones de copias vendidas. El grupo se posicionaba así en lo más alto del panorama musical con su pop-rock teñido de Folk irlandés. Su segundo trabajo, No Need to Argue, llegó en 1994 y superó el éxito de su debut. Contenía temas como Ridiculous Thoughts o el mitico Zombie, una de las canciones más populares de la banda.

El día 9 de julio actuarán en el Poble Espanyol de Barcelona y el 10 de julio en el Palacio Vistalegre de Madrid. Dos escenarios idóneos para el que será uno de los conciertos más esperados de este verano. Las entradas se podrán adquirir a partir de las 10h del viernes 13 de enero a través de www.doctormusic.com y www.ticketmaster.es. También en Fnac, Carrefour y demás puntos de la red Ticketmaster, o por teléfono en el 902 15 00 25. El precio de las entradas será de 40 Euros.

De su larga trayectoria conjunta destacan montones de éxitos que les han hecho vender más de 40 millones de discos. Temas como Animal Instinct, Zombie o Just My Imagination son solo un ejemplo de lo que los fans piden a gritos en cada uno de sus conciertos, y como ya prometían en su regreso no pueden faltar en su set list.