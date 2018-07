Lady Gaga presenta el escenario y el cartel de su nueva gira

Después de hacer público un boceto de lo que será el escenario de su gira Born This Way Ball , un día después Lady Gaga hace otro regalo a sus Little Monsters presentando el cartel oficial de su tour.

BORN THIS WAY BALL

Escenario Born This Way Ball / europafm.com

Es habitual que Lady Gaga cuide a sus fans y a falta de otro nuevo single a la vista, (Billboard anunció que no habrían más singles del disco Born This Way) la Mum Monster ha lanzado dos nuevos adelantos: el boceto del escenario de su gira Born This Way Ball 2012-13 y el primer cartel oficial del tour.

A través de su cuenta de Twitter, la diva publicó el boceto del escenario de su nueva gira, donde podemos ver un enorme castillo construido en el escenario al más puro estilo Gaga, con grandes torres y diferentes niveles que seguro que dan mucho juego durante sus conciertos.

Además, de la parte delantera del castillo sale una pasarela semicircular que rodea a una parte de los fans de las primeras filas que la cantante ha llamado 'el foso del monstruo' y que será un premio para aquellos fans que hayan hecho más horas de cola para ver a la artista: "El 'foso del monstruo' será para los que tengan entrada general solamente y mis pequeños monstruos lo sabrán cuando ellos lleguen a la arena o el estadio. La entrada al 'foso del monstruo' está reservada para los fans que lleguen primero, que esperaron durante toda la noche y que estén vestidos para la gira". Pero eso no es todo, de entre los fans que estén dentro del 'foso del monstruo' se escogerán a unos cuantos que podrán pasar al backstage y conocer a Lady Gaga, todo por el precio de la entrada general, lo que ocasionará que decenas de Little Monsters empiecen a organizar sus acampadas.

Y tras este adelanto, Lady Gaga nos ofrece otro más: el cartel oficial de la gira. Siguiendo la misma temática Monster que el boceto del escenario, en el cartel vemos a la Gaga con un vestido-piano muy propio de ella con sus bailarines en la puerta del castillo sobre el cual se alza otra enorme Lady Gaga entre nubes y una luna llena. Desde luego un diseño que está dando mucho que hablar y que os dejamos a vosotros para que opinéis.