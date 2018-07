Lenny Kravitz visitará España en julio de 2015

Madrid y Gijón son las ciudades elegidas por Lenny Kravitz para presentar en nuestro país su nuevo disco Strut. El artista ofrecerá su primer concierto en el Barclaycard de Madrid el 18 de julio de 2015 y dos días más tarde en el Palacio de Deportes Adolfo Suárez de Gijón. Las entradas se pondrán a la venta a partir del 16 de diciembre en livenation.es, ticketmaster.es, elcorteingles.es/entradas y entradas.com a un precio que oscila entre los 40 y los 175 euros. Ambas fechas se suman a la que tiene ya confirmada en Marbella el 22 de julio dentro de la programación del Starlite Festival.

Considerado como uno de los músicos de rock más eminentes de nuestro tiempo, Lenny Kravitz ha trascendido géneros, estilos, razas y clase en una carrera musical de 20 años, que se deleita en las ricas influencias de los años 60 y 70, soul, rock y funk. Los talentos de Kravitz como escritor, productor y multi instrumentista han destacado a través de diez álbumes de estudio en un catálogo atemporal.

Strut es el décimo disco de estudio de Lenny Kravitz, con Chamber como primer single, el álbum es un disco de puro rock & roll con mucho ritmo, y explora el deseo en todas sus formas, desde la más física a la más idealizada. Entre las doce canciones que conforman el lanzamiento incluye títulos como New York City, I Never Want to Let You Down y She’s a Beast.

Ha tenido grandes éxitos en los últimos años y ha vendido cerca de cuarenta millones de discos. "Es un disco de rock & roll de verdad - es crudo, tiene alma y se formó de una manera realmente rápida", dice Lenny Kravitz. Ha ganado cuatro Premios Grammy consecutivos, estableciendo un récord de más premios ganados en la categoría "Mejor Interpretación Vocal Masculina". Los álbumes más recientes de Kravitz incluyen la edición 20º aniversario de lujo de su debut, Let Love Rule, y su aclamado disco de estudio Black and White America del 2011.