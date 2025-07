Rigoberta Bandini abraza la autenticidad con una ovación sin fin en el Movistar Arena de Madrid

Evolución, talento y diversión es lo que ha entregado con todo su corazón la artista Rigoberta Bandini en su concierto en el Movistar Arena de Madrid.

Bajo el paraguas de su gira Jesucrista Superstar, una artista con una propuesta artística tan propia y original ha vuelto a conquistar el corazón de la capital con un show de casi dos horas y 25 canciones.

Paula Ribó sigue su propio camino musical como Rigoberta Bandini y quien la acompañe es bien recibido. Nunca ha buscado contentar a las masas aunque así lo hiciera con Ay mamá en el Benidorm Fest. Y para celebrar su segundo álbum, Jesucrista Superstar, la artista ha sido fiel al proyecto y a la gira con un show donde las protagonistas han sido sus nuevas canciones.

Y así lo ha marcado el inicio con JAJAJA, canción con la artista ha aparecido con un micrófono de diadema y un vestido de chaqueta amarillo. Con una escenografía de tonos rojos y rosas, a juego con la estética del disco, Rigoberta no ha tardado en mimetizarse con su público, y sin pausa ha entonado C.X.T (Club Xavalas Tristes), con su prima Belén Barenys sobre el escenario y coreografías irónicas.

Con los 15.000 espectadores ya entrados en calor, las primeras notas de Simpática pero problemática han sido recibidas con algún grito de alegría y una oleada de aplausos. "¡Buenas noches, Madrid!", ha gritado la catalana antes de abandonar por unos segundos el escenario, que ha absorbido la estética de los 70 con su banda y las bailarinas. Con VuelaaAAaa ha reaparecido en escena la artista, enfundada en un vestido de lentejuelas plateadas para seguir con el microclima creado.

Una parodia a los concursos musicales

El Movistar Arena se ha convertido en un plató de televisión vintage e irrumpiendo en la escena ha aparecido una estridente presentadora, y a lo concurso musical, Rigoberta ha sacado la artillería pesada con guitarra en mano e interpretando Enamorados.

Con cierta crítica al talent musical —una no quiere pensar en el Benidorm Fest— la cantante ha seguido con el show con canciones como Brindis!! y la muy celebrada In Spain We Call It Soledad, con la que ha abrazado sus inicios.

El momento 'bakala' ha llegado de la mano de Esteban Navarro, como no podía ser de otra manera. El marido de Rigoberta Bandini ha dado un giro al show con comedia y remember electrónico."Qué ciudad... ¡Es la capital, es el centro del mundo!", ha exclamado.

A este mix divertido y 'makinero' lo ha acompañado un cambio de estética que nos ha hecho viajar a la playa con Miami Beach, con una protagonista entregada a su público vestida en bikini y pareo. El himno del verano (A ver qué pasa) se ha abierto paso entonces con los saltos y los gritos de la pista y la grada repletas.

Carmen Lancho, invitada al concierto

La emoción se ha apoderado del Movistar Arena con una escenografía más íntima, introducida por una serie de fotos y vídeos de Paula Ribó creciendo junto a su prima, su compañera sobre el escenario y bajo él. Junto a ellas ha aparecido en escena Carmen Lancho para celebrar a lo grande su santo al son de su colaboración Aprenderás.

El existencialismo ha continuado con Si muriera mañana, con la que la artista, ya vestida con un mini vestido celeste, ha mostrado su potente voz al desnudo. Por unos instantes la música disco ha vuelto a apoderarse del concierto al son de La pulga en el sofá, pero lo melancólico ha regresado con Pamela Anderson, canción que el público ha demostrado saberse de memoria.

Tras el tema, una gran ovación ha hecho emocionarse a la protagonista, que ha agradecido esa calurosa acogida. "No os cansáis. ¡Ole, Ole y ole!", ha expresado, y muy emocionada ha dado las gracias a su público por hacer posible vivir este sueño desde hace unos años. Y para celebrarlo ha entonado con su sensibilidad especial la cover El amor.

Así ha llegado el turno de hablar con su público con chupitos, abrazados y celebración al son de Amore Amore Amore. Y sin pudor alguno, la cabra te se ha quitado la peluca para entonar Soy mayor.

Tras el coro de bailarinas entonando Julio Iglesias, Perra ha creado un terremoto en el Movistar Arena con rap de Belén Barenys y perreo incluido. "Madrid ha sacado cum laude de perreo", ha lanzado la protagonista.

Como si fuera un cuento directo de sus entrañas, Rigoberta ha cantado Los milagros nunca ocurren en un after, y las linternas han iluminado el recinto. Y esa inseguridad plasmada en música ha continuado con KAIMÁN.

Recta final de éxitos

Too many drugs y un buen discoteceo de todo el equipo ha vuelto a hacer vibrar a cada uno de los espectadores, dando paso a la recta final del concierto, en la que no podía faltar Ay mamá y el momento 'teta' que todas celebran en cada show de la catalana.

Una ovación de minutos parecía que iba a cerrar el espectáculo, pero los aplausos han sido interrumpidos por una actuación de altura al son de Busco un centro de gravedad permanente y un cierre abrazando su álbum con el mítico final de Abraxas.

Rigoberta Bandini demuestra su evolución escénica con un show de puesta en escena exigente, con cambios de altura, colores, concepto y muchas coreografías que nada tiene que envidiarle al de las divas del pop. Todo ello con un equipo en familia que hace posible que la artista brille con su autenticidad, siguiendo una senda única con su música.