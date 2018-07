Un concierto al aire libre, circular y en un escenario tan histórico como bonito en Las Ventas, es especial. Coldplay tiene caché y fans como para llenar donde quiera, pero eligieron Madrid para la presentación mundial de Mylo Xyloto y allí estuvimos bajó la fina lluvia que por suerte no terminó de romper.

Estuvimos para ver uno de los grandes conciertos del año y para confirmar como Coldplay, un grupo de pop indie tímido, se han convertido con los años en los nuevos U2, ellos mismos lo dijeron entre risas en la rueda de prensa "Somos U2".

Recibidos por la banda sonora de 'Regreso al futuro' Chris Martin, Johnny Buckland, Guy Berryman y Will Champion se sacudieron los nervios con la instrumental Mylo Xyloto mientras las pulseras luminosas del público hacían su efecto bajo la noche madrileña y después hora y media justa de concierto, pero una de las mejores horas y media de música que yo he disfrutado como espectador y he tenido la suerte de ir a bastantes conciertos como para poder comparar.

Fuegos, artificiales, luces, un sonido bastante bueno para lo que suele ser Las Ventas y un himno detrás de otro que la gente no paraba de corear para un concierto que todo el mundo pudo ver a través de Youtube y que unos pocos pudimos disfrutar como se tiene que disfrutar la música, en directo.

Me encantó la selección de canciones y el orden, potentísimo incio con Hurts Like Heaven de lo mejor del nuevo disco, Yellow una de las más esperadas por la gente y In My Place con ese sonido Coldplay muy cañero a base de fueres melodías y la batería animal de Will Champion.

Chris Martin hizó suyos el público y el escenario en un concierto en que le vimos tocar mucho la guitarra. Hubo momentos frenéticos como en God put a smile up on your face en la que se nota como el peso rítmico de las canciones descansa en las poderosas lineas de bajo que toca Guy Berryman.

Pero también momentos tranquilos para levantar el animo con The Scientist una de mis favoritas del grupo que perfectamente podían haber tocado cuando colocaron un set más íntimo al final de la pasarela en medio del público.

Brutales Viva la Vida en la que la gente se dejó la garganta Coldplay incluidos y Charlie Brown la que muchos consideran la mejor canción de Mylo Xyloto y en la que la guitarra de Johnny Buckland brilla especialmente por encima de los pianos de Martin.

Unos Coldplay que a veces suenan a Radiohead, otras más acústicos se parecen a Travis y cuando se ponen épicos con los singles de sus dos últimos discos vemos claramente la influencia de los islandeses Sigur Ros en su música.

Una mezcla de la que han conseguido sacar un sonido propio, reconocible en el que destacan sobretodo las melodías, de guitarra, de voz o de piano que inundan cada canción y cada momento.

"Sus canciones se han convertido para siempre en himnos"

Habían tocado poco más de una hora cuando se retiraron y sólo nos quedaba esperar los vises, Clocks nos puso al público en pie, Fix You nos hizo llorar y Every Teardrop Is A Waterfall entre fuegos artificiales nos puso a bailar como locos y nos dejó queriendo más.

Más porque si una pega le puedo poner a este concierto es que fue un poco corto se dejaron varios singles en el tintero incluyendo Speed Of Sound y Talk del disco X&Y o de los primeros de su carrera Don't Panic y Trouble.

Para los que no estuvisteis allí siempre podéis verlo en Youtube y esperar a que Coldplay vuelva a pasar por Madrid, un lugar del que están enamorados como han asegurado en numerosas entrevistas.

Para todos los que si estuvisteis fue un placer corear uno a uno los himnos de Coldplay con vosotros porque sus canciones ya se han convertido para siempre en himnos.