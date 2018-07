Todavía falta más de un mes y medio para que los neoyorquinos FUN aterricen en nuestro país y ya se han agotado las entradas para todos sus conciertos. Podremos verles por primera vez en España el sábado 20 de octubre en la Sala Music Hall de Barcelona y el domingo 21 en la Sala Caracol de Madrid. El último fenómeno en arrasar en Estados Unidos llega, además, acompañado por la banda de Ohio Walk the Moon.

El segundo álbum del grupo formado por Nate Ruess (The Format), Jack Antonoff (Steel Train) y Andrew Dost lleva por título Some Nights y se publicó en España el pasado 21 de mayo. El álbum, con grandes hits por descubrir, lleva ya varios meses en lo más alto en las listas de Estados Unidos y con el país rendido a sus pies. Su primer single, We Are Young (Feat. Janelle Monáe), los mantuvo durante semanas en el Número 1 del Billboard. 2009 los vio nacer con Aim and Ignite y 2012 es el año de su apuesta en firme por Europa. Se augura el principio de una larga amistad.