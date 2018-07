Rihanna rompe a llorar durante su concierto de Dublín

Rihanna no ha podido contener sus lágrimas durante su último concierto en Dublín . ¿Qué le pasa a la artista de Barbados?

Rihanna se vio desbordada por la emoción anoche durante su último concierto en Dublín, dentro de su gira ANTI World Tour. La artista de Barbados se encontraba en mitad de su actuación interpretando su éxito con Eminem Love the way you lie cuando, de repente, enmudeció y sus ojos se entelaron por las lágrimas. A RiRi se le hizo un nudo en la garganta que le impedía cantar con normalidad las primeras palabras de la canción, y estrofas más tarde rompió a llorar, abrumada por la emoción, mientras sus incondicionales coreaban resto de la canción.

No sabemos a ciencia cierta el motivo de sus lágrimas. Como se observa en los vídeos que los asistentes han compartido en las redes sociales, Rihanna se sintió muy arropada por sus fans, que lo dieron todo durante el concierto, lo que provocó que la cantante no pudiera ni articular palabra con tanta muestra de cariño. ¿Pero no es la misma entrega la de su público irlandés que la del americano? ¿O es que la letra de la canción le evoca algún momento de su vida más personal?

¡Ánimos Rihanna, que en unos días ANTI World Tour llega a Barcelona y queremos verte dándolo todo!