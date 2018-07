Sónar 2013

Sónar celebra su 20º Aniversario con una gran fiesta de cumpleaños y una programación basada en tres pilares básicos.



Por un lado, referentes esenciales como Kraftwerk (presentando su show en 3D), Pet Shop Boys, Derrick May, Matthew Herbert o Laurent Garnier.



Artistas que son los invitados perfectos a una fiesta que tiene la música de baile como protagonista: Lindstrom & Terje, Skrillex, Diplo, Paul Kalkbrenner, Justice djs, Modeselektor djs, Major Lazer, Soulwax, TNGHT o Seth Troxler, entre muchos otros.



Y nombres con un discurso propio, muchos de ellos a su vez renovadores de los esquemas establecidos: AlunaGeorge, Karenn, Jamie Lidell, Liars, Francesco Tristano, Fatima Al Qadiri, Delorean o Mykki Blanco.

LUGAR: Sónar de día: Fira de Montjuïc (Barcelona) / Sónar de noche: Fira Gran Via (Barcelona)

FECHAS: 13, 14 y 15 de junio

ARTISTAS



Jueves 13 de junio



SÓNAR DE DÍA:

Liars, Lindstrøm & Tood Terje, Karl Hyde, Sébastien Tellier, Gold Panda, Metro Area, Mikky Blanco, Francesc Tristano: Piano 2.0, Rob da Bank, Pascal Comelade + Richard Pinhas, Gluteus Maximus, Barcelona Laptop Orchestra, EVOL, Fantastic Mr Fox, Branko, Jesse and Jimi Tenor, Cassegrain, Panoram, Ulf Eriksson, C. Tangana, Wooky & Videocratz, Coàgul, Tutu, TGES

Viernes 14 de junio

SÓNAR DE DÍA:

Sherwood & Pinch, Jamie Lidell, Modeselektor DJ set, Matthew Herbert DJ set, Diamond Version, Foreign Beggars, Atom TM, Ólafur Arnalds Trio, Elektro Guzzi, bRUNA, La Bien Querida, Bradien + Eduard Escoffet, Hermutt Lobby, ZA!, Sísý Ey, Jansky, CHRISTEENE, DZA, Palmbomen, Anenon, UMA, Baris K, We Like Turtles, BeGun, XTRNGR

SÓNAR DE NOCHE:

Kraftwerk (3D Show), Skrillex, Two Door Cinema Club, Major Lazer, Bat Forr Lashes, Diplo, Nicolas Jaar, Richie Hawtin presentando ENTER, Maya Jane Coles, Paco Osuna, C2C, Derrick May, Baauer, Raime, Angel Molina, Sound Pellegrino Therman Team, Karenn, Alvin Risk, Eats Everything, Oneman, Objekt, Antal, San Proper, MatthiasZimmermann, César de Melero, Zero, Alizzz, Thug Ladies

Sábado 15 de junio

SÓNAR DE DÍA:

Chromatics, TNGHT, AlunaGeorge, Mary Anne Hobbs, Darkstar, Skip & Die, Vatican Shadow, Dinos Chapman, Jackson and his Computer Band, Fatima Al Qadiri, Oddisee, Felix Kubin & James Pants, Beardyman, Krystal Klear, Nacho Marco, Samaris, Tiger Menja Zebra, Le K, Kidsuke, Mr. Beatnick, Satore, Sara Galán & Edu Comelles: Cello+, Drömnu, Lost Twin

SÓNAR DE NOCHE:

Pet Shop Boys, Paul Kalkbrenner, Jurassic 5, Soulwax, Hot Natured, Laurent Garnier, Luciano, Seth Troxler, Skream, Maceo Plex, Justice DJ Set, Busy P (ed banger megamix), Breakbot, Delorean, Angel Molina, Anstam, Phon.o, Benjamin Damage, Bambounou, Melé, Coyu, Edu Imbernón, George Fitzgerald, Nehuen b2b Cardopusher, Clockwork feat, Avatism, Vaal, Kimberly i Clark, Arnau Obiols, Arcanoid

PRECIO: Anticipadas: Abono: 175 €, Entrada 2 noches: 115 €, Sónar de noche 66€, Sónar de Día 40€

MÁS INFORMACIÓN:

sonar.es

@SonarFestival

CÓMO LLEGAR