Hace unas semanas la superestrella del pop Jennifer Lopez anunciaba algunas fechas en Europa de su Dance Again World Tour , y hoy por fin podemos confirmar que España estará también en esa lista. Sería el primer concierto de J.Lo en nuestro país, y tendrá lugar el domingo 7 de octubre en el Palacio de Deportes de la Comunidad en Madrid.

La próxima semana se pondrán a la venta las entradas para el único concierto de Jennifer Lopez en España. Estarán disponibles a partir de las 10h del jueves, 5 de julio a través de www.doctormusic.com y www.ticketmaster.es, también en Fnac, Carrefour y demás puntos de la red Ticketmaster, y por teléfono en el 902 15 00 25. El precio de las localidades será de 28, 45, 70 y 80 euros.

Actriz, cantante, productora y empresaria, Jennifer Lopez continúa siendo un referente obligado para toda una generación de amantes de la música pop, más aún con su reciente último gran éxito mundial On The Floor. Su carrera musical ya incluye siete álbumes de estudio y 18 singles que han alcanzado el Top 20 en UK. Ahora está a punto de publicar un álbum recopilatorio que incluye 13 de sus grandes éxitos, incluyendo el tema que da nombre al disco, Dance Again, que cuenta con la colaboración de Pitbull.

Dance Again Tour 2012 que comenzó el pasado 17 de junio en Panamá, y que pasará por otras siete ciudades de Latinoamérica y 19 en Norteamérica, desembarcará en Europa el 5 de octubre en Lisboa, dos días antes de su debut en nuestro país. Una cita que, sin duda, todos sus fans han estado esperando durante todos estos años y que por fin podrán disfrutar del talento de la bellísima Jennifer López el próximo otoño.