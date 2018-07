Contempopranea 2014

FECHAS: 6 y de junio y 25 y 26 de junio

CARTEL 6 Y 7 DE JUNIO (ALCAZABA, BADAJOZ)

The Horrors, Máximo Park, Love Of Lesbian, The Pains Of Being Pure At Heart, Russian Red, Fuel Fandango, Sidonie, El Columpio Asesino, Veronica Falls, Izal, The Zobie Kids, The Third Twin DJ, Burgin, Happy New Year

CARTEL 25 Y 26 DE JUNIO (LAS LADERAS, ALBURQUERQUE)

Niños Mutantes, La habitación Roja, Exsonvaldes, Automatics, Leon Benavente, Pony Bravo, Maika Makovski, Kokoscha, Odio Paris, Klein, Supertennis

PRECIO: Abono Pack 2 festivales: 50 € / Abono Badajoz: 35 € / Abono Alburquerque: 30 €

SERVICIOS:

- Mercadillo

MÁS INFORMACIÓN:

contempopranea.com

@contempopranea

CÓMO LLEGAR