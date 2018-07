Una británica denuncia que la han despedido por ser "demasiado guapa"

Emma Hulse, una británica de 24 años, asegura que ha sido despedida tras pasar solo cinco minutos en su puesto de trabajo.

La joven comenzó su jornada laboral y, según cuenta, a los cinco minutos recibió un mensaje de su agente en el que le notificaban que la empresa de televisión inglesa UNIT TV la despedía por un supuesto incumplimiento de la política que rige la compañía.

"Fui allí y hablé con el director. Él me preguntó: '¿eres modelo? ¿Por qué no estás en la pasarela desfilando?", comenta Hulse. "Llevaba pintalabios, pero desde mi punto de vista no me estaba comportando ni me había vestido inapropiadamente. Llevaba pantalones y blusa. De verdad no creo que estuviera siendo inapropiada", concluye la afectada en el medio 'Standart Magazine'

Además, Hulse ha confesado que el director de la empresa apuntó su número de teléfono y le sugirió tomar algo.

"Estaba muy decepcionada porque me mandaran a casa. No sabía qué hacer", explica.

El director de la compañía, por su parte, ha explicado que pusieron fin al contrato de prácticas de tres meses que se le había hecho a la joven por que "no encajaba con nosotros y algunas de las cosas que ha hecho no son acordes a las políticas de la compañía", ha explicado Adam Luckel, director de UNIT TV.