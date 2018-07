Pone a la venta un sofá en Internet e incluye una foto de sus pechos por error

Siempre lo decimos, ¡hay que tener cuidado con las fotos que tenemos en el móvil! Y si no que se lo digan a Scarlett Johansson, que no ha sido una si no ¡dos! las veces que le han hackeado el móvil y han publicado fotos subiditas de tono que tenía en él.

Aunque peor es el caso de Jessica O'Brien, una joven británica que publicó en la página de Facebook de compra-venta Bew Burnley un anuncio para vender su sofá, incluyendo varias fotos del mueble entre las que se coló una sugerente imagen de sus senos. ¡Y eso que para publicar varias imágenes en Facebook desde el móvil hay que preseleccionarlas!

Como era de esperar la imagen no ha parado de compartirse y muchos dicen que era una forma de promocionar su venta, pero la propia Jessica ha hecho una publicación en su perfil de Facebook que esa nunca fue su intención y que se trata de "un error de adolescente".