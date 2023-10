Nil Moliner derrocha energía y felicidad en la presentación de 'Lugar paraíso', su nuevo disco

Si la música se escribe e interpreta desde el corazón, los resultados son realmente maravillosos.Nil Moliner ha sido el protagonista de la noche madrileña por la presentación en la sala Mon de su nuevo disco Lugar paraíso, una oda a buscar aquellos espacios en los que nos sentimos libres y tranquilos.

"Mi lugar paraíso es aquel donde pensamos, sentimos, queremos y donde somos libres. He escrito desde allí y es desde donde mis fans lo van a escuchar", ha contado al comenzar la noche. Un año después de su anterior álbum, el artista catalán publica su tercer disco de estudio con un objetivo claro: que cada oyente se transporte a aquel sitio en el que se siente feliz.

El proyecto ha tardado dos años y medio en gestarse, pero ha merecido la pena la espera. Los más avispados se darán cuenta de los sonidos caribeños y tropicales presentes en varios singles y es que compuso algunos durante su gira por Latinoamérica, como Meneíto.

"Hay muchas otras que también nacieron allí", ha explicado.

Por qué 'Vuela alto' no está en la edición física

Como anécdota, Nil ha confesado que en el disco físico no se podrá escuchar la canción Vuela alto por un fallo. "Yo me di cuenta que quería que estuviera ahí y cuando lo consulté, me dijeron que ya no era posible porque ya estaba en la fábrica".

No hay que desanimarse porque en las plataformas digitales sí podrán encontrarlo.

Desprendiendo tanta energía, optimismo y cariño como siempre, el intérprete de Libertad ha conseguido que su buen rollo flotara por toda la sala y sus fans pasaran una noche inolvidable. Incluso se ha acordado de los miembros de su banda -a los que ha llamado "la mejor banda del mundo"-, todo su equipo y aquellas personas que han hecho posible que Lugar paraíso sea una realidad.

Si quieres transportarte al lugar paraíso de Nil, solamente tienes que escuchar su disco, que sale a la venta este viernes.