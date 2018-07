DCODE Fest 2014

Beck estará actuando el próximo sábado 13 de septiembre en DCODE 2014 con un único concierto en nuestro país. El artista norteamericano, considerado uno de los grandes genios de los últimos tiempos, mito de los 90 y los 2000 y con 12 álbumes a sus espaldas, autor de discos memorables como Odelay (1996) o Mutations (1998) vendrá a presentar en el festival de Madrid su último y sobresaliente álbum Morning Phase.

Tras más de 4 años sin visitarnos La Roux volverá a la capital española para presentarnos su nuevo y colorista álbum Trouble In Paradise) del que ya destacan canciones de la talla de Uptight Downtown, Sexotheque o Let Me Down Gently.



CHVRCHES también estarán en el cartel de este año. El electro-pop de su primer álbum The Bones Of What You Believe (2014) ha recibido todo tipo de elogios por parte de público y prensa especializada. Su concierto en DCODE, que promete hacer bailar a los asistentes, será el primero de la banda en la capital española.



Wid Beasts es una de las formaciones más interesantes y ambiciosas de la actualidad, los de Kendal (Inglaterra) vendrán a presentarnos su último trabajo ‘Present Tense’ (2014), del que destacan las canciones ‘Wanderlust’ y la preciosa ‘A Simple Beautiful Truth’.

Para acabar con estas nuevas confirmaciones, la locura del fin de fiesta correrá a cargo del dúo alemán DIGITALISM (Dj set), autor de ‘2 Hearts’, ‘Circles’, ‘Blitz’ o de su último single ‘Wolves’, quienes pondrán patas arriba el festival y a todos los dcoders.



Estas cuatro nuevas confirmaciones se suman así a los nombres de Vetusta Morla, Jake Bugg, Bombay Bicycle Club, Russian Red y Anna Calvi, en lo que ya se va definiendo como una de las mejores ediciones de DCODE.

Pero no son los últimos ya que en breve habrá más confirmaciones para hacer de esta edición 2014 toda una fiesta.



LUGAR: Madrid (Campus de la Universidad Complutense)

FECHAS: 13 de septiembre

CARTEL: Beck, La Roux, CHVRCHES, Vetusta Morla, Jake Bugg, Bombay Bicycle Club, Band Of Skulls, Royal Blood, Russian Red, Anna Calvi, Wild Beasts, Digitalism, Francisca Valenzuela, Belako, Sexy Zebras, Perro.

ENTRADAS: 52,99 €

MÁS INFORMACIÓN:

dcodefest.com

@dcodefest

CÓMO LLEGAR