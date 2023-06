Adele, afectada por hongos por el uso continuado de esta prenda de ropa

Lleva actuando en Las Vegas desde el pasado mes de noviembre. Adele se ha convertido estos meses en el gran reclamo del teatro del Hotel The Colosseum Caesars Palace, donde en un primer momento firmó por 34 conciertos.

Una residencia que debería haber terminado en marzo pero que, después de un descanso, retomará el próximo agosto, tras ampliar su contrato hasta finales de noviembre de este año. En total, la británica pasará casi un año entero subida a ese escenario, donde además grabará un documental sobre lo que ha supuesto para ella los shows Weeknds With Adele.

Un esfuerzo que evidentemente supone un gran rendimiento económico. Hace unos meses, el Daily Mail confirmaba que Adele se embolsaba un millón de dólares por cada concierto.

Además de estos desorbitados y gigantescos ingresos, la intérprete de Easy On Me también sufre en sus carnes las consecuencias de vivir encima de un escenario.

Tanto es así que la artista británica ha desarollado una infección por hongos. Un diagnóstico médico lo confirma y explica cuál es el origen que ha desarrollado su proliferación: el uso continuado de fajas.

"Es un poco crudo pero nunca supe que esto existía… Mi equipo y yo estuvimos hablando de esto antes. Obviamente, cuando hago mis shows, uso ‘spanx’ (fajas de licra) para mantenerlo todo adentro y hacer que todo me quede bien… Y sudo mucho y ese sudor no va a ninguna parte. Así que básicamente me siento en mi propio sudor", contó la artista con una pasmosa sinceridad durante uno de sus últimos shows.

Incluso detalló cuál había sido la valoración médica concreta: tiña inginal. Según la clínica Mayo, la tiña es común en los atletas y causa "un sarpullido que pica en las áreas cálidas y húmedas del cuerpo" y "a menudo afecta la ingle y la parte interna de los muslos".

Nada más hacer tal confesión, Adele se mostró arrepentida y totalemente sorprendida de sus propias declaraciones. "¡No sé por qué diablos te acabo de decir eso!", exclamó.

No son pocos los momentazos que Adele ha protagonizado sobre el escenario durante su residencia en Las Vegas. Desde declaraciones de amor a su novio, Rich Paul, hasta compartir emotivos momentos con su públiuco y confesiones sobre su divorcio y su vida personal junto a su hijo.