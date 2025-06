Leiva le devuelve el sentido a la música en directo desde el Movistar Arena de Madrid

Te interesa Pablo López transporta la intimidad de su casa al Palacio Vistalegre de Madrid

En una época en la que es difícil concentrarse con tantos estímulos, Leiva ha conseguido que los casi 17.000 espectadores del Movistar Arena de Madrid solo tuvieran ojos y oídos para él este sábado 21 de junio.

El artista ha aterrizado en la capital con la gira Gigante recién estrenada para abrazar a su ciudad natal desde el recinto de conciertos más famoso del país, colgando el cartel de sold out. Con décadas de experiencia sobre el escenario pero con los nervios y la emoción de como si fuera el primer día, el cantante ha demostrado que es uno de los reyes de la música de nuestro país a lo largo de un concierto de dos horas.

"Llevo un par de años recuperándome de una operación que he tenido, convaleciente muchos meses, y pensaba que estaba bien en el campo, pero cuando me veo aquí en el escenario me doy cuenta de que este es mi sitio", ha expresado él mismo, orgulloso de estar en su hábitat natural.

Y una noche más ha demostrado que, efectivamente, está hecho para la música. Y la música está hecha para él.

Una set list de nuevos temas y grandes éxitos

Bajo Presión ha abierto el show, con un público que ya se sabe de memoria este y el resto de temas de Gigante. Entre aplausos y vítores, el artista ha continuado con el ya clásico La lluvia en los zapatos, para dar paso a Gigante, donde la armónica se ha convertido en la protagonista.

Sin pausa, pero sin prisa, Leiva ha sacado todo el arsenal con Lobos, tema con el que el rock ha inundado el Movistar Arena. Y otro de sus clásicos ha llegado al sonar Terriblemente cruel. Eso sí: el cantante ha cambiado los acordes y los ritmos de la canción, creando en directo una versión distinta a la de estudio.

Superpoderes ha creado una atmósfera más emocional, perfecta telonera para el bonito mensaje que Leiva le ha mandado a su madre, en el que el artista le ha dedicado este concierto, emocionado. "Llevaba mucho tiempo ingresada y ya está en casa, pero no ha podido venir porque está malita", ha compartido con su público, recibiendo a cambio un bonito aplauso.

Cambiando ligeramente la set list de sus conciertos de Gigante tour hasta ahora, Leiva ha entonado Ácido, a la que ha seguido Sincericidio. Con la energía de un recinto a rebosar, el artista ha continuado con Breaking Bad, canción con la que se ha atrevido a cantar un poco a capella.

El polvo de los días raros junto a Juanchito

Con Juanchito a la guitarra y a los coros, Leiva le ha dedicado de bien cerquita El polvo de los días raros, una de sus mejores canciones del último álbum. Y para celebrar la grandeza del tema, el artista ha culminado con un solo de guitarra inolvidable.

Animando más aún si era posible y mimetizándose con su público, el cantante ha continuado entrelazando canciones nuevas como Ángulo Muerto y anteriores como Flecha, con la que los solos de guitarra ya se han vuelto una tradición. El músico también se ha atrevido a tocar en directo Cortar por la línea de puntos, que ha hecho vibrar a los espectadores, con toda una banda remando a favor de cada acorde, verso y canción.

Un Movistar Arena sin móviles

Pero poco después, dejando fuera toda vibración y pantalla, el artista ha pedido cuatro minutos sin móviles para tocar una versión de Vis a vis solo con su voz y su guitarra, la cual marca un antes y un después en la música en directo. "Gracias por el respeto", ha dicho el artista al finalizar la actuación ante un público que ha vivido por unos instantes cómo eran los conciertos hace no mucho.

El aura romántica ha continuado con La llamada, y ha seguido un poquito más con No te preocupes por mí. Con los más de 15.000 espectadores cantando al pie del dedillo cada canción, Leiva ha tirado de hemeroteca para cantar los temas más conocidos de su etapa con Pereza. Así, el descontrol y la nostalgia han llegado al Movistar Arena al ritmo de Como lo tienes tú, Estrella Polar y Lady Madrid, cantadas y disfrutadas como si fuera la primera vez.

Caída libre, pero sin Robe

Tras un pequeño parón, Leiva ha reaparecido para interpretar su canción más especial: Caída libre. Aunque ha destacado la ausencia de Robe, el artista ha interpretado este bonito y triste tema ante un público que se amoldaba a cualquier emoción que el cantante quisiera transmitirle.

Para rematar este gran show, Leiva ha interpretado con una gran sonrisa en la cara Como si fueras a morir mañana, lo que ha vuelto a levantar el ánimo de los presentes para acabar, una vez más, por todo lo alto con su mítica Princesas, con la que se ha despedido de esta noche tan especial.

Lo que ha hecho Leiva este 21 de junio es el claro ejemplo de que no se necesita un estadio para demostrar la grandeza de un artista. Pero ni un estadio ni mil parafernalias donde la música pase a un segundo plano. Más allá de las modas, el artista es fiel a sí mismo y al cuarto arte, al igual que todos los que han disfrutado de su primer concierto en Madrid este 2025 y de todos los de la historia del gran José Miguel Conejo Torres.