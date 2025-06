Así ha sido la actuación de Melani en 'Tu cara me suena' imitando a Dolores O'Riordan de The Cranberries

Te interesa De qué murió Dolores O'Riordan, la vocalista del grupo The Cranberries

Melani sigue demostrando ser una bestia escénica y vocal durante su paso por Tu cara me suena 12. En la décima gala del concurso, la joven de 18 años ha interpretado la canción Zombie de 1994 poniéndose en la piel de Dolores O'Riordan, la vocalista del grupo irlandés The Cranberries.

Con una puesta en escena completamente roja, la concursante ha vuelto a brillar sobre el escenario. "Hay que aclarar en casa que no hemos puesto el disco", ha dicho Manel Fuentes después de que todo el público se pusiera en pie para ovacionar a Melani.

"No sabemos cómo lo hace", ha añadido Chenoa durante su valoración. "Yo creo que has estado con todas las técnicas habidas y por haber en microsegundos, nanosegundos. No te ha faltado detalle. Corporalmente, estabas igual que ella, y la estabas disfrutando. Matrícula de honor, hija mía", ha añadido.

Por su parte, Àngel Llàcer ha querido preguntarle a Melani cuántas veces canta la canción durante la semana para ser capaz de imitar tan bien. "Yo me miro el vídeo muchísimo", ha respondido la participante. "No es tanto de cantar, es más estudiando. De cantar se me puede cansar la voz y no es bueno. Sobre todo, el vídeo, pillar la voz, escuchar otras canciones...".

Su cuarta victoria en 'Tu cara me suena'

Melani ha ganado la décima gala de Tu cara me suena 12 con 24 puntos, llevándose su cuarta victoria en el programa tras arrasar con Shakira la semana pasada. La joven de 18 años ha conseguido las máximas notas de Flo, Àngel Llàcer, Chenoa y el público, mientras Lolita le ha dado su 11.

"No cabe duda de la calidad que tenemos con Melani. De todas las ediciones, creo que es una de las mejores imitadoras, de las mejores voces... lo tienes todo, hija, eres un completo total. Soy tan fan... me tienes totalmente a tus pies", ha destacado Chenoa al darle su nota, mientras Flo ha añadido: "La pregunta que nos hacemos en el jurado es: ¿qué haces mal?".

Tras cederle los 3000 euros a Yenesi en la gala anterior, Melani ha decidido darle el premio a Manu Baqueiro. "Todos hemos tenido la oportunidad de donar, y justo él no ha podido", ha destacado la ganadora. El actor, por su parte, ha decidido destinar el dinero a la Fundación Hambre Cero: "Le voy a dar una gran alegría a mi amigo Álvaro Cuadrado. Ellos están cuando hace falta en Ucrania, en Gaza, plantando olivos... Seguían con lo de la DANA cuando casi ninguna organización estaba. Esto va para ellos".