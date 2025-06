La historia de amor entre Ana Guerra y Víctor Elías: de enemigos a matrimonio

Pero, contra todo lo que se podría suponer, esta relación no empezó de la mejor manera. Y fue un día en el que cambió todo e hizo que el amor fluyera.

Poco a poco, los músicos se han convertido en una de las parejas más mediáticas, pues han compartido con sus seguidores de forma muy transparente su bonita relación. Te contamos la cronología de su amor:

Un inicio complicado

La historia de cómo se conocieron Ana Guerra y Víctor Elías es archiconocida desde que la cantante la contara en el podcast Animales Humanos.

"Nos conocimos porque yo cambié de banda y necesitábamos un director musical. Entonces hicimos una escucha a ciegas y todos elegimos al mismo", explicó, y esa persona era Víctor Elías.

Sin embargo, lo curioso de sus inicios fue precisamente lo mal que se llevaron: "Nos empezamos a llevar fatal. Mal, pero en plan no te soporto. Tuvimos una discusión en un momento dado tan tocha que había una persona que trabajaba antes en el equipo conmigo que dijo: 'parad'. Y él dijo: 'Bueno, Ana, te lees mi currículo otra vez y si quieres que sigamos trabajando juntos me dices'".

La artista decidió seguir trabajando con él, y en unos preparativos para una gala surgió la chispa: "Volvimos a discutir un montón de camino al restaurante donde íbamos a elegir el repertorio. [...] y eligiendo los temas llegó Vanesa Martín, esto no lo he contado nunca, y digo: 'Complicidad', porque me encanta ese tema de Vanesa Martín, y añadí: 'La que nos falta', y me dijo: 'O la que nos sobra'".

"Ese día cambió todo", se sinceró la artista. "Ese día empecé a mirarlo con otros ojos, pero yo no quería juntarme con nadie con quien trabajarag. Empecé a contar muchas mentiras [...] y ahora me caso", añadió sobre su historia en El Hormiguero.

Eso ocurrió en 2021, y desde entonces no se han separado y han construido una fructífera relación. Eso sí, Ana Guerra decidió mentirle a todo el mundo cuando empezó su relación con Víctor Elías, hasta el punto de que los pillaron en Tenerife y le llegó el chivatazo a uno de sus mejores amigos, que no se lo creyó porque él tenía entendido que no se llevaban bien.

El romance se descubrió de manera oficial porque la prensa les "estaba pisando los pies". "Hay muchas cosas que no puedes disimular con una mirada [...] Algo se te nota porque empiezas a irradiar mucho amor", le contó la cantante a Pablo Motos.

Por ello, ellos decidieron anunciarlo con una canción que compuso ella, llamada Cuentos. El 14 de febrero de 2022 subieron un vídeo en el que ella cantaba el tema y él era el pianista. ¡Todo muy romántico!

Cuándo se fueron a vivir juntos

La exconcursante de Operación Triunfo ahora es muy relajada con la prensa, y por ello se conocen muchos detalles de su relación, como el momento en el que se fueron a vivir juntos.

Corría septiembre de 2022 cuando los músicos dieron un pasito más en su relación y decidieron convivir. Así lo compartieron en redes sociales, dando paso a una "nueva era".

Se trataba de un coqueto y sencillo piso en Madrid donde la pareja ha hecho crecer su relación. De hecho, tienen dos perros, Dumbo y Jack, los cuales tienen un improtante papel en la boda.

Su compromiso

El 29 de octubre de 2023, Ana Guerra y Víctor Elías hacían público su compromiso con unas bonitas y entrañables imágenes con ambas alianzas. Y como con el resto de pasos de su relación, la cantante contó recientemente en El Hormiguero cómo fue este momento tan especial.

La intérprete de Ni la hora explicó que fue ella la que pidió matrimonio a Víctor. Ocurrió un mes después de que ella pensara en hacerlo, tiempo durante el que estuvo escondiendo el anillo en una bota.

La petición tuvo lugar un domingo en una comida con la familia del actor. Se lo pidió delante de todos y, aunque él no se lo esperaba, dijo que sí.

La artista también ha confesado que los dos querían tener una pedida, así que Víctor Elías preparó una peculiar sorpresa para su pareja... Un tiempo después de que ella se lo pidiera, él le envió un vídeo que terminaba con su propia pedida. Lo curioso es que Ana Guerra lo estuvo viendo mientras hacía "caca" y recién levantada, a lo que él respondió: "Cuando más guapa está".

Una relación de cuento

A principios de octubre la pareja celebró su tercer aniversario, y pocos días después lo sellan a través de la esperada boda.

Durante todos estos años Ana Guerra y Víctor Elías se han apoyado en sus respectivos proyectos e, incluso, han participado en ellos. A su amor se han sumado todos sus seres queridos, haciendo mención especial a la relación tan bonita que se ha forjado entre la cantante y Fran Perea, quien oficia su boda. Los novios han demostrado que son tal para cual.

"Yo desaprendí a vivir de forma normal cuando salí de Operación Triunfo. Es que no es normal que te persiga la prensa, que la gente grite tu nombre por la calle, salir en las revistas del corazón... Él me ha enseñado a vivir normal. Víctor es mi persona favorita, la mejor persona que conozco, es supergeneroso. He aprendido a volar de la mano. Cada uno en nuestro camino, pero juntos vamos de la mano", expresó la artista, tal y como recoge El Español. "Víctor me ha cambiado la vida", asegura.

Su boda en la Sierra de Guadarrama

Ana Guerra y Víctor Elías se dieron el 'sí, quiero' el 31 de octubre de 2024, fecha en la sellaron su amor en una mediática ceremonia en la Sierra de Guadarrama. Al evento asistieron más de 300 invitados, entre los que finalmente no se encontraron ni Aitana, ni Lola Índigo, ni la Reina Letizia, prima segunda del novio.

Un día después de la ceremonia religiosa, llegó la civil. Los novios se reunieron así en la Finca Prados Moros. En la boda hubo ocho padrinos (cuatro para cada uno). Pero el detalle más entrañable es que hay dos animalitos que van en calidad de 'testigos': los perros de la pareja, Dumbo y Jack.

Ana entró del brazo de su padre sigue el cortejo nupcial formado por sus perros y sus cuatro damas de honor, amigas íntimas. En el altar le esperaba un emocionadísimo novio, que incluso se sentó al piano antes de recordar sus votos. Ella se los cantó: "Haces que sea mi mejor versión, soy mucho más de lo que fui sin ti", entonó en una composición que no fue fácil de crear. "Tengo que decir una cosa: la canción la compuse un par de días antes. Nada más. Y me costaba mucho por dos cosas: una es que siempre que compongo algo, el primero al que se lo enseño es Víctor y, claro, esta vez no podía. Y dos, la otra que me pasaba es que empezaba por casa a cantar la canción, sin darme cuenta, delante de él… Pero no se daba cuenta, menos mal", contó Ana Guerra.

Fran Perea, compañero del intérprete en la inolvidable Los Serrano, hizo de maestro de ceremonias.

Desde esa unión tan mediática Ana Guerra y Víctor Elías han iniciado un nuevo viaje compartiendo sus vidas. Ambos continúan apoyándose en sus respectivos proyectos, siendo un pilar indiscutible en la vida del otro.