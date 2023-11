Adele muestra su enorme colección de muñecos Simi y manda un mensaje en español a sus fans mexicanos

Adelees una de las cantantes más aclamadas de todos los tiempos, y a los fans siempre le ha gustado lanzar cosas al escenario a los artistas.

Durante su último show, en Weekends with Adele, que se celebra en el Caesar's Palace de Las Vegas, muchos fans mexicanos han acudido con obsequios para la cantante, pero no uno cualquiera: muñecos del Dr. Simi.

Este muñeco comenzó siendo la mascota de una farmacéutica mexicana que formaba parte de una estrategia de mercadotecnia, y se volvieron increíblemente populares. Tanto, que empezó a ser tradición en México lanzar estos tiernos peluchitos a los artistas en sus conciertos.

Tras su show número 34 de la temporada, la cantante británica ha hecho recuento de sus Simis, y ha compartido un vídeo en sus redes sociales mostrando su increíble colección, además de mandar un bonito mensaje en español a sus fans mexicanos.

"Gracias a todos mis fans Mexicanos por mis muñecos de Simi. Los amo! Last show of the year tonight, let’s go!", ha escrito junto al vídeo en el que aparecen más de un centenar de estos peluches.

En concreto, la artista tiene un total de 165 muñecos de Dr. Simi.

Después de publicar esto, la cantante ha recibido un montón de comentarios de sus fans latinos pidiendo que vaya de show a México, expresando lo mágico que fue su concierto y escribiéndole el divertido cántico "Adele, hermana, ya eres mexicana".

¿Ofrecerá un tour mundial cuando termine su residencia en Las Vegas?