Alexa Nikolas (Zoey 101) confiesa que Joe Jonas le pidió fotos desnuda cuando eran adolescentes

La imagen del cantante Joe Jonas no está pasando por su mejor momento tras su divorcio con Sophie Turner. La actriz Alexa Nicola ha afirmado en medio de la polémica de su separación a un medio estadounidense que Jonas le pidió nudes cuando eran adolescentes.

Joe Jonas está siendo el tema del momento, y no precisamente por nada bueno.

El integrante de los Jonas Brothers acaba de firmar los papeles de divorcio de Sophie Turner, la actriz de Juego de Tronos, con la que llevaba casado cuatro años y tiene dos hijas en común. Según medios estadounidenses, el intérprete no estaría de acuerdo con que su mujer salga de fiesta y vuelva al trabajo y sea él el que, eventualmentem se este ocupando de sus hijas.

En medio de este revuelo, la actriz de Zoey 101 Alexa Nikolas ha hecho una confesión sobre el cantante cuando eran jóvenes: "Conocí a Joe Jonas cuado éramos adolescenter y digamos que era un chico que llevaba un anillo de castidad pero pedía nudes", ha revelado a Page Six.

Por aquel entonces, el artista estaba manteniendo una relación publica con otra persona, que por los tiempos podría tratarse de la cantante Taylor Swift, pero a pesar de eso buscaba que le madasen fotos comprometidas.

En aquella época los Jonas Brother eran conocidos, entre otros artistas como Justin Bieber o Selena Gomez, por llevar ese anillo de castidad, que indicaba que eras virgen, y es que muchos famosos religiosos portaban esta joya en símbolo de pureza. Pero nada que ver.

Nicolas no ha sido la única en insinuar que Joe era sexualmente activo en su adolescencia. Sophie Turner, cuando aún eran pareja, bromeaba con la promiscuidad de su novio: "Él estaba metiendo sus dedos en sus compañeras, actrices e incluso una o dos supermodelos, el anillo no era una buena idea".

El propio cantante admitió hizo cosillas de joven pero que no perdió la virginidad hasta los 20 años, unos años antes de que él y sus hermanos se quitasen el anillo públicamente: "Perdí mi virginidad cuando tenía 20 años. Hice otras cosas antes, pero era sexualmente activo a los 20. Estoy agradecido de haber esperado a la persona correcta porque miras atrás y es como 'esta chica estaba loca, agradezco no haberlo hecho'", confeso a New York Magazine.

Parece que el cantante no perdió el tiempo y no son pocas las chicas que tienen palabras no muy buenas para él.